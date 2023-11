Madagascar: Observatoire SAFIDY - Les observateurs, victimes d'intimidation et de harcèlement

L'observatoire Safidy a émis son point de vue concernant l'élection présidentielle du 16 novembre dernier.

« Malgré notre engagement indéfectible envers la transparence et l'intégrité du processus électoral, des incidents ont été signalés dans plusieurs localités, où nos observateurs ont été victimes de harcèlement, d'intimidation, voire de violence morale et menacés de représailles. SAFIDY exprime sa vive préoccupation face à ces récents cas de menaces envers nos observateurs déployés sur le terrain. Il est crucial de souligner que la présence des observateurs électoraux est essentielle pour garantir l'équité du processus électoral, et de tels comportements inacceptables compromettent sa crédibilité ».

Engagement

Et d'enchaîner que « nous exhortons instamment les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité et la sérénité de nos observateurs sur le terrain. De plus, nous appelons toutes les parties prenantes à respecter le droit fondamental des observateurs électoraux à mener leurs activités sans crainte de représailles. SAFIDY sollicite également la communauté internationale de suivre de près la situation et de condamner fermement toute forme de violence ou d'intimidation à l'égard des observateurs électoraux... ».