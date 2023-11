Madagascar: Résultats de la CENI ce jour - « Premier tour dia vita » avec 59,52% pour le candidat Andry Rajoelina

La cérémonie de proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier aura lieu ce jour au siège de la CENI à Alarobia.

Comme il fallait s'y attendre, Andry Rajoelina va gagner haut la main l'élection présidentielle du 16 novembre dernier. Si on s'en tient aux résultats provisoires publiés hier soir sur le site de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), ce sera un « Premier tour dia vita » pour le candidat numéro 3. La CENI confirmera certainement ce jour la réélection d'Andry TGV pour un second mandat, lors d'une cérémonie de proclamation des résultats qui se tiendra dans son siège à Alarobia.

Il a obtenu 59,52% des voix et occupe la première position, devant le candidat numéro 13 Siteny Randrianasoloniaiko qui lui est crédité de 13,29%, puis du candidat numéro 5 Marc Ravalomanana avec 12,56%. Ce seront les trois candidats qui bénéficieront du remboursement de leur caution électorale. Les restes ont obtenu entre zéro virgule et un pourcent.

Il s'agit entre autres, de Tahiana Razafinjoelina (1,58%), Hajo Andrianainarivelo (1,37%), Roland Ratsiraka (1,57%), Paraina Auguste (0,60%), Andry Raobelina (0,60%), Razafintsiandraofa Jean Brunelle (1,25%), Ratsirahonana Lalaina Harilanto (0,56%), Hery Rajaonarimampianina (5,40%), Raderanirina Sendrison Daniela (0,31%) et Ratsietison Jean Jacques (0,29%). Ces résultats concernent 91,32% des bureaux de vote, soit 24 999 bureaux de vote sur 27 375 existant dans tout Madagascar. Le taux de participation finale a atteint 45,44%.

Verdict des urnes

Compte tenu de l'écart important des voix entre Andry Rajoelina et les autres candidats, le porte-fanion du TGV est en bonne voie pour bénéficier d'un second mandat. En effet, les éventuels irrégularités et anomalies évoquées par l'opposition ne sont pas de nature à influer sur les résultats finaux. Hier, le candidat numéro 13 Siteny Randrianasoloniaiko a fait une sortie médiatique en réclamant non seulement une confrontation des PV, mais carrément la disqualification du candidat numéro 3. Mais en obtenant seulement 13,29% des voix, Behozatsy ne peut aucunement prétendre à son élection à la Magistrature suprême. D'autant plus que de leur côté, les observateurs internationaux, qui ont déjà déposé leur rapport d'observation respectif auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, sont unanimes en affirmant que « l'élection présidentielle du 16 novembre à Madagascar s'est déroulée sans incident majeur et a rempli toutes les normes internationales en matière électorale ». « Les quelques manquements et imperfections constatés ça et là ne peuvent remettre en cause de façon globale le bon déroulement et la crédibilité de cette élection », ont-ils soutenu. Reste à savoir si le Collectif des candidats acceptera de se soumettre au verdict des urnes.