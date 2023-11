Afrique: CAF - Championnat scolaire - La phase zonale COSAFA du 14 au 16 décembre à Harare

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les dates et les lieux des qualifications de zone pour le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, avec une attention particulière sur la phase zonale de la zone COSAFA.

Du 14 au 16 décembre, la ville d'Harare au Zimbabwe sera le théâtre de la phase zonale de la zone COSAFA « Council of Southern Africa Football Associations » réunissant 11 pays, dont Madagascar, participant pour la première fois, Zimbabwe (hôte), Angola, Botswana, Eswatini, Malawi, Mozambique, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, et Zambie. Avant cette étape, du 28 octobre au 2 novembre, le championnat national scolaire a réuni des écoles issues de huit directions régionales de l'éducation nationale à Madagascar, mettant en compétition les catégories U15 garçons, U13 garçons et U15 filles.

Cette compétition nationale revêt une importance cruciale, car elle marque la première participation de Madagascar au programme de la CAF « African Schools Football Championship ». Les jeunes joueurs et joueuses ayant brillé lors de ce championnat auront l'opportunité de représenter la Grande île à la phase zonale, avec l'espoir de poursuivre leur parcours à l'échelle continentale. Organisé en collaboration avec les ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, ce sommet national scolaire sert également de détection des talents qui intégreront les équipes nationales pour les futurs championnats scolaires.

Préparation de la relève

La saison 2023-2024 du Championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF marque le début officiel de cette compétition révolutionnaire. Sous l'impulsion du Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF, cette saison voit une participation accrue, avec plus de 800 000 jeunes garçons et filles de 28 000 écoles à travers 44 pays. Structurée en trois phases, notamment la phase nationale, zonale et continentale, la compétition offre une opportunité unique aux jeunes scolarisés de s'illustrer sur la scène internationale. Outre l'aspect compétitif, le Championnat d'Afrique de Football Scolaire met en avant des initiatives telles que le programme des jeunes reporters, le programme des jeunes arbitres, ainsi que le programme de sauvegarde de la CAF. Ces projets parallèles visent à développer les compétences des jeunes en dehors du terrain, contribuant ainsi à former les futurs leaders africains. La phase continentale de cette compétition est prévue pour se dérouler en avril 2024, marquant le point culminant de ce tournoi qui transcende les limites du football pour façonner les générations futures sur et en dehors du terrain.