Madagascar: Auguste Paraina - « Je reste membre du Collectif des candidats »

Depuis jeudi soir, les réseaux sociaux sont le théâtre d'une rumeur persistante concernant le cas de Auguste Paraina au sein du Collectif des candidats. Cependant, une confirmation formelle émanant de l'intéressé a dissipé toute ambiguïté à ce sujet.

Auguste Paraina, membre actif du Collectif des candidats, a déclaré sans équivoque que sa position au sein du groupe demeure inchangée. En dépit des spéculations contraires circulant sur les plateformes en ligne, Auguste Paraina persiste dans sa détermination à rester un acteur essentiel au sein du Collectif.

Désaccords internes

La contestation du premier tour de l'élection présidentielle demeure au coeur des préoccupations de cet ancien ambassadeur et de ses collègues. « Nous ne reconnaîtrons pas cette élection. Pour nous, membres du Collectif des candidats, ce premier tour est nul et non avenu », a-t-il affirmé avec conviction. Les raisons de leur contestation s'articulent autour de l'absence de crédibilité perçue de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et de la Haute Cour Constitutionnelle, ainsi que des préoccupations persistantes quant à la neutralité du gouvernement pendant le processus électoral.

« Nous ne reculons pas, et nous poursuivons notre combat pour l'organisation d'une élection crédible, transparente et acceptable », a souligné Auguste Paraina. Malgré les rumeurs insistantes sur d'éventuels désaccords internes, il a tenu à clarifier que le collectif des candidats reste uni et déterminé. « Je démens toutes rumeurs qui véhiculent mon retrait du Collectif des candidats », a-t-il ajouté, réfutant ainsi toute tentative de diviser les membres.

Post-électoral

Par ailleurs, Auguste Paraina a signalé sa présence à une réunion cruciale qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. La rencontre a réuni les membres du Collectif des candidats avec ceux de la plateforme de dialogue et de médiation à Tsimbazaza. Cette collaboration avec diverses entités, y compris les syndicats et les partis politiques, souligne l'engagement continu du Collectif à élargir son soutien et à renforcer sa position.

Auguste Paraina reste un acteur du Collectif des candidats, réaffirmant son engagement en faveur d'une « élection démocratique, crédible et transparente ». La saga électorale se poursuit avec des protagonistes déterminés à défendre leurs convictions, jetant ainsi les bases d'une période post-électorale potentiellement turbulente.