Afrique de l'Est: Le plan de dédommagement des victimes de l'Ouganda dans le Nord-Est sur les rails

Dernière ligne droite pour l'indemnisation des victimes des activités militaires illicites de l'armée ougandaise entre 1998 et 2003 dans les provinces de Tshopo, Ituri, Haut-Uélé et Bas-Uélé, dans le Nord-Est de la RDC. La condamnation avait été prononcée contre l'Ouganda en février 2022 par la Cour internationale de justice (CIJ) après des années de procédure. Le gouvernement a installé les animateurs de l'établissement public chargé d'identifier et de verser les indemnisations.

L'Ouganda devra verser à la RDC 325 millions USD en cinq tranches. Mais seules les deux premières ont été perçues jusqu'ici, soit 130 millions USD. Pour les responsables du Frivao, le Fonds spécial de répartition et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leurs ayants-droits, les indemnisations se feront au fur et à mesure que l'Ouganda s'acquittera de ses obligations.

Mgr François Mwarabu, prêtre catholique et coordonnateur national du Frivao, maîtrise la clé de répartition par coeur. « Il y a déjà les 69 % de ces fonds qui sont destinés à l'indemnisation des victimes individuelles et collectives, 12 % pour réparation des biens des victimes et 18 % c'est pour les dommages causés aux ressources naturelles au pays. C'est la partie qui est destinée pour l'État congolais. »

L'État a déjà sorti de ces fonds 9 millions USD. C'est ce qui a permis le rétablissement de l'électricité dans les villes de Kisangani et Buta. La tâche la plus délicate pour les dirigeants du Frivao est l'identification des vraies victimes 20 ans après les crimes.

« Ces événements ont été documentés à l'époque. La MONUC existait à l'époque, nous devons accéder à ses archives, il y a aussi le CICR et les organisations des droits de l'homme, la société civile. Nous aurons à confronter ces anciens documents et les nouveaux qui sont en circulation. C'est pour nous assurer de la véracité. »

La Cour internationale de justice a enjoint à ces responsables congolais trois experts des Nations unies avec titre de commissaire aux comptes pour s'assurer de la destination effective des fonds.