Cote d'Ivoire: La promotion du Made in Côte d'Ivoire - Une alternative à la vie chère

Le parc des Expositions d’Abidjan abrite depuis le 22 Novembre, la deuxième édition de la Foire du Made in Côte d’Ivoire (Fomci). Des milliers de produits du pays y sont valorisés et la population est sensibilisée à la production et à la consommation de produits locaux pour lutter contre la cherté de la vie.

Des viennoiseries et pâtisseries à base de farines de céréales locales (manioc, soja, sorgho…), des jus de fruits 100% naturels, des cosmétiques et des vêtements produits et fabriqués exclusivement en Côte d’Ivoire. La Foire du Made in Côte d’Ivoire offre une belle vitrine aux producteurs locaux.

« C’est une belle opportunité pour nous les acteurs du Made in Côte d’Ivoire. La Foire nous permet de mettre en exergue notre savoir-faire et de promouvoir les articles que nous produisons », se réjouit Félicité Koffi, entrepreneure et directrice de la Boutique paysanne de Côte d’Ivoire.

Pour le Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc), structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie, cette activité, en plus de valoriser les produits Made in Côte d’Ivoire, vise également à sensibiliser les populations à la nécessité de produire et de consommer local. Une alternative à la vie chère et à la hausse des prix de certains produits, notamment les denrées alimentaires de grande consommation.

« La série d’inflation que connait notre pays est une inflation importée. Et pour lutter contre la flambée des prix et atteindre l’autosuffisance alimentaire, il faut qu’on consomme ce qui vient de chez nous », souligne Dr Ranie-Didice Bah-Koné, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère.

Plus de 100 entreprises locales sont présentes à cette exposition et plus de 50 000 visiteurs y sont attendus.

Pour accompagner les acteurs du Made in Côte d’Ivoire et faire la promotion des champions nationaux, plusieurs projets sont en cours.

Il s’agit entre autres, du Fonds d’appui aux acteurs du secteur informel (Fasi) et le Fonds d’appui aux petites et moyennes entreprises (Fspme). Le thème retenu est : « La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteur de croissance inclusive ».