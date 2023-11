Tunisie: Ligue 2 | 8e journée - La JSO n'a pas dit son dernier mot

La JSK pour prendre son envol, le CS Chebba pour creuser l'écart.

Pas de poursuite du duel à distance entre le CSHL et Jendouba Sport ce week-end. Et pour cause, le leader hammam-lifois est exempt alors que le dauphin jendoubien croisera le SCBA lundi et pas avant à Ben Arous. Ce faisant, les acteurs de la « meute » ont pour noms : Radès, Omrane, Korba, Msaken et la JS Kairounaise qui accélère le pas ces derniers temps.

Cela dit, ça tombe bien pour l'ES Radès et la JSO qui se rencontrent cet après-midi à El Omrane avec pour objectif de faire coup double : monter en puissance et écarter provisoirement un concurrent pour le podium, Le CS Korba à son tour reçoit l'ESHS, un Onze qui a revu ses ambitions à la baisse. Idem pour le CS Msaken qui accueille Kalaa Sport. Là aussi, les ambitions sont diamétralement opposées entre les deux adversaires.

Enfin, si l'ASOE et l'ASA jouent pour maximiser leurs chances de disposer des points bonus avant le play out, au Hamda Laouani, une chance s'offre à la JSK pour définitivement intégrer le groupe de tête. Bref, à la réception de la co-lanterne rouge, Tabarka, la JSK part favorite .Dans le groupe B maintenant, deux matchs sont au menu de cet après-midi, alors que le reste des rencontres est prévu pour demain. A Chebba, le leader chebbien tentera de creuser l'écart en recevant le COM. Dans le même temps, les insulaires de l'ES Jerba ont un bon coup à jouer en croisant Rogba Tataouine.

Le programme

Groupe A

14h00 : JS Omrane-ES Radès

14h00 : AS Oued Ellil-AS Ariana

14h00 : CS Korba-ES Hammam-Sousse

14h00 : CS Msaken-Kalaa Sport

14h00 : JS Kairouanaise-CS Tabarka

Groupe B

14h00 : CS Chebba-Olympique Médenine

14h00 : ES Jerba-ES Rogba Tataouine