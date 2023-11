Sénégal: Saint-Louis - 13ème édition du festival métissons : tour de l'île en calèches et «Takussanu Ndar» en ouverture

La 13ème édition du Festival de musique dénommé «Métissons» a démarré hier, vendredi 24 novembre, dans la ville de Saint-Louis. Populations et touristes, venus nombreux, ont eu droit à un tour de l'Île en calèches et à un «Takussanu Ndar» dans une grande ambiance festive.

Accompagnée par la fanfare du 12ème Bataillon d'Instruction et d'une troupe de percussionnistes de la place, la délégation a sillonné le quartier Nord de la descente du Pont Faidherbe à la devanture de l'Institut français avant de rebrousser chemin pour venir se regrouper à la place «Baya Ndar». Cette ambiance est rehaussée par la prestation des «faux lions» qui ont exécuté des pas de danse devant les multiples caméras et appareils photo des journalistes et des touristes.

Prévue cette année les 24 et 25 novembre 2023 dans la ville tricentenaire, la 13ème édition du Festival Métissons de Saint-Louis promet de belles surprises, à en croire son Président, Ababacar Guèye, qui a fait face à la presse au terme du tour de l'île en calèches. Au programme de ce rendez-vous culturel, des concerts, des rencontres artistiques et des panels entre autres. Plusieurs artistes presteront durant ces deux jours.

«Nous avons prévu une programmation alléchante et des artistes très connus, pour offrir au public saint-louisien un spectacle de rêve», a-t-il indiqué. Comme les années précédentes, les artistes locaux vont partager la scène avec les ténors pour offrir une expérience musicale, fusionnant les genres et les cultures. Le chanteur compositeur sénégalais Ndary Diouf qui combine la pop, le funk et le traditionnel va se produire cette année en «in».

%

Des artistes de renoms vont également se produire, c'est comme le gambien Dawda Jobarteh et le Danois Stefan Pasbord, l'orchestre Oriazul qui est composé de plusieurs nationalités en provenance du Cap-Vert, du Sénégal, du Congo, du Bénin et du Gabon. Pour les innovations de cette 13ème édition, un panel sur le statut de l'artiste au Sénégal sera organisé et animé par des experts, il y aura également le Takkusanu Ndar où sera revisitée l'histoire culturelle de Saint-Louis. Quant aux concerts «in», la chance sera donnée aux jeunes talents.