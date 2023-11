Sénégal: Saly-Portudal - Gestion qualitative et durable du cycle de vie des projets d'investissements dans les collectivités territoriales - Les élues du PACASEN en renforcement des capacités

La formation sur la gestion qualitative et durable du cycle de vie des projets d'investissements dans les Collectivités territoriales fait l'objet d'un atelier à Saly-Portudal.

La rencontre se tient avec l'Agence développement municipal (ADM), en partenariat avec la Banque mondiale et la Coopération japonaise. Pierre Coly, le directeur de l'Appui institutionnel à l'ADM, a rappelé que les élus du Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) sont les conviés à cette formation, dans le but d'assurer une meilleure durabilité des projets d'investissements.

A l'en croire, dans le cadre du déroulement du PACASEN, un étant des lieux a permis de constater l'important besoins en renforcement des capacités dans la mise en oeuvre des projets d'investissements. Selon lui, le PACASEN a pour véhicule de mise en oeuvre le Fonds d'équipements des collectivités territoriales, pour la réalisation de leurs investissements. La mauvaise mise en oeuvre des investissements va impacter négativement sur les résultats du PACASEN. Par conséquent, la rencontre de Saly-Portudal a été organisée pour remédier à cette situation et induire une suite au PACASEN dans les années à venir.

Si le PACASEN devait prendre fin en juin 2024, Pierre Coly a révélé des efforts entrepris sur la mise en place de fonds additionnels pour une prolongation de deux ans devant permettre de mettre en place un PACASEN 2. A l'en croire, beaucoup de demandes des Collectivités territoriales ont été satisfaites avec cet instrument. Ce dernier donne libre cours aux Collectivités territoriales de dérouler les projets avec des acteurs choisis. Selon lui, dans les 124 Collectivité territoriales élues, des satisfactions sont notées, source de demandes.

Pour Pierre Coly, il est important aussi d'avoir une typologie des programmes. Il soutient que les participants à l'atelier vont être outillés en ce sens. Pour lui, plus les projets sont structurants, plus ils ont un impact. Le PACASEN s'investit à mettre en place des projets d'envergure, source d'encouragement des Collectivités territoriales à aller ensemble. Selon lui, la sortie du texte sur l'intercommunalité va jouer un rôle important dans cette démarche. Les financements verts sont attendus dans la marche du PACASEN, pour permettre aux Collectivités territoriales de prendre en charge certains désagréments et désastres causés par les changements climatiques.