Ile Maurice: Il vole une voiture avec la fillette du propriétaire à bord

Une fillette de sept ans et sa famille ont vécu un traumatisme dans la nuit de jeudi. Un voleur a emporté la voiture d'un père de famille alors que sa fillette de sept ans était encore à bord. Il a déposé l'enfant près du Plaza avant de s'enfuir à bord du véhicule volé.

Le sergent Rughoobar de la Criminal Investigation Division de Curepipe a réussi à mettre la main sur le voleur, un certain Erwin Nathan Jaires Legrand, et la voiture a été retrouvée.

Le vol s'est produit aux alentours de 20 h 30 à Rose-Hill. Le propriétaire de la Mini Cooper volée, un homme de 43 ans, avait laissé sa voiture en face du bureau de CIM Finance pour se rendre au guichet automatique de la Mauritius Commercial Bank, de l'autre côté de la route. À l'intérieur de la voiture se trouvaient son épouse de 27 ans et leurs deux enfants de neuf et sept ans. Alors que le quadragénaire avait le dos tourné, il a entendu la voix de son fils appelant au secours. En se retournant, il a vu son fils accourir vers lui et un homme au volant de sa voiture, démarrant en trombe.

Sa femme était sur la route, blessée aux genoux et aux coudes. Cette dernière, paniquée, lui a dit que leur fille était toujours à bord de la voiture volée. Le couple a cherché de l'aide avant de recevoir un appel d'un inconnu leur disant que leur fille se trouvait près du Plaza, seule et leur interlocuteur les a rassurés en leur disant qu'il viendrait déposer leur fille. Le couple s'est rendu au poste de police de Rose-Hill pour signaler l'incident à la police avant de se rendre à l'hôpital Victoria, Candos, pour des soins. La famille avait plusieurs effets personnels dans sa voiture volée, notamment des tablettes et les clés de la maison.

Le voleur, Erwin Nathan Jaires Legrand, est un mécanicien de 28 ans. Il a abandonné la petite près du Plaza avant de se diriger vers Moka où il a commis un délit de fuite. C'est cet accident qui a permis à la police de lui mettre la main dessus et il a été soumis à un alcotest, qui s'est révélé négatif.