Le milieu de terrain ghanéen Bernard Mensah a réalisé une performance exceptionnelle vendredi, jouant un rôle central dans le retour remarquable d'Al-Tai contre Al-Raed en Pro League saoudienne.

Le match passionnant s'est terminé par une victoire 4-3 pour Al-Tai, qui était initialement mené 2-0 après 30 minutes.

La contribution exceptionnelle de Mensah comprenait un doublé et une passe décisive, influençant directement trois des quatre buts d'Al-Tai au stade Prince Abdul Aziz bin Musa'ed. Malgré des débuts difficiles, les efforts de Mensah ont inversé la tendance en faveur d'Al-Tai.

À la 12e minute, Al-Raed a pris l'avantage grâce à un but de Júlio Tavares, suivi d'un autre de Yahya Sunbul à la 27e minute. Sans se laisser décourager, Al-Tai a riposté, Mensah marquant sur penalty à la 45e minute et ratant de peu un autre but en raison d'une décision de hors-jeu à la 60e minute.

Karim El Berkaoui a corsé l'addition pour Al-Raed à 3-1, assurant ainsi la victoire. Cependant, Al-Tai a effectué un retour tardif, initié par le but d'Abdullah Al-Fahad. Mensah a scellé son doublé avec un penalty dans les arrêts de jeu et a contribué au but vainqueur de l'international néerlandais Virgil Misidjan à la 100e minute.

Les statistiques de la saison de Mensah comptent désormais 8 buts et 1 passe décisive. Bien que son total de buts soit impressionnant, il est loin des 15 buts de Cristiano Ronaldo, qui a également fourni 7 passes décisives. Notamment, Mensah partage le même nombre de buts que Karim Benzema et l'attaquant brésilien Anderson Talisca.