Egypte: Mohamed Salah, « Un animal complètement différent », Jürgen Klopp

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, déclare que Mohamed Salah « un animal complètement différent », alors que les Reds s'apprêtent à affronter les Sky Blues de Man City ce samedi.

Liverpool défie City ce samedi pour le compte de la 13e journée de la Premier League. Avant ce choc du haut du tableau, l'entraîneur des Reds couvre d'éloge Mohamed Salah, qui est à deux buts d'atteindre la barre des 200 avec l'équipe d'Anfield.

« Il peut s'améliorer, mais il s'agit de cohérence et de petits moments de jeu. Il s'y attend. Pourquoi viendrait-il et serait-il le premier dans le bâtiment tous les matins et le dernier s'il ne veut pas s'améliorer ? Il s'agit d'acquérir cette expérience au fil des ans qu'il en sait beaucoup plus sur le jeu », a déclaré l'Allemand au site web officiel de Liverpool.

« Alors, où est la position ? C'est un joueur complètement différent de celui qui est arrivé ici et il était bon à ce moment-là, c'est pourquoi nous l'avons signé. Maintenant, son expérience dans le traitement de situations différentes... c'est un animal complètement différent », a poursuivi Klopp.

Le manager révèle aussi, comment l'ailier de 31 ans peut être une source d'inspiration pour ses coéquipiers. « Il est vraiment bon avec ses coéquipiers, tous les joueurs offensifs le regardent et il leur apporte un réel soutien. C'est un très bon lien. Au début, Mo devait être plus pour lui-même et trouver ses pieds, lui-même et la façon de m'impressionner et peut-être prouver que certaines personnes avaient tort. C'est fini maintenant. Ayant toujours ce désir de marquer fait de lui le joueur qu'il est et c'est assez spécial. Je l'ai dit un million de fois - peut-être ça peut continuer. »

« Vous ne pouvez pas devenir un joueur de Liverpool si vous n'êtes pas vraiment intelligent. Que feriez-vous si vous montez 900 mph en bas de la ligne et vous regardez et pensez, qui d'autre a la même vitesse et sera dans la bonne position ? Et c'est probablement Mo. Les autres joueurs sont aussi rapides, mais c'est pourquoi Darwin et Mo cliquent et ils se cherchent. Ce n'est pas qu'ils ont oublié les autres garçons, c'est juste une façon différente de jouer », poursuit Klopp.

« Lorsque nous avons joué avec Bobby (Firmino) plus au centre, je ne suis pas sûr de ce que sont les chiffres entre Sadio (Mane) et Mo, mais ils étaient plutôt bons. Ils étaient les deux premiers arrivant dans la boîte et si vous voulez passer la balle, c'est probablement à l'un d'entre eux. Comment Mo soutient les garçons ? Darwin est venu ici sous de grandes attentes et Mo a probablement mieux compris la situation et a vu son potentiel et voulait l'aider. Sans avoir les conversations les plus longues à cause de certaines questions linguistiques, c'était certainement le début d'un partenariat assez spécial », a terminé Klopp.