Tunisie: Palais de la Kasbah - Inauguration prochaine de l'Académie diplomatique internationale de Tunis

L'Académie diplomatique internationale de Tunis sera officiellement inaugurée début 2024. C'est ce qui a été décidé lors d'une réunion tenue au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani. La mission de l'Académie, financée par le gouvernement chinois à hauteur de près de 5,88 millions de dinars, est d'assurer une formation continue aux diplomates tunisiens et étrangers.

Les participants ont examiné les derniers détails avant le lancement officiel des activités de l'académie. Ils ont également passé en revue les moyens de résoudre certaines difficultés restées en suspens, notamment au niveau logistique, indique la présidence du gouvernement.

L'Académie diplomatique internationale a été créée en vertu du décret gouvernemental n° 630 du 24 juillet 2019, portant création de l'académie diplomatique et fixant ses attributions ainsi que son organisation administrative et financière. La mission de l'Académie, financée par le gouvernement chinois à hauteur de près de 5,88 millions de dinars, est d'assurer une formation continue aux diplomates tunisiens et étrangers.

Sa création s'inscrit notamment dans le cadre des efforts du ministère des Affaires étrangères de relever le niveau de compétence des diplomates et d'améliorer la formation des cadres du ministère et fonctionnaires de l'Etat dans la diplomatie et la coopération internationale.

En novembre 2022, un projet de décret portant révision et finalisation du décret gouvernemental n°630 de l'année 2019 relatif à la création de l'Académie diplomatique et à la réglementation de ses domaines d'activité, ainsi que de son organisation administrative et financière, a été approuvé en Conseil des ministres.

Il est à rappeler qu'un accord de partenariat technique et économique pour la création d'une Académie diplomatique pour la formation et les études avait été signé, en février 2018 à Tunis, entre la Tunisie et la Chine. La pose de la première pierre de ce projet a eu lieu en avril 2019, une date qui coïncide avec le 55e anniversaire de l'établissement des relations tuniso-chinoises.

L'Académie diplomatique internationale remplacera l'Institut diplomatique de formation et d'études créé il y a plus de 20 ans.