Maroc: Le Technopark d'Essaouira traduit les efforts visant à permettre aux régions du Maroc de bénéficier de l'essor numérique (Mme Mezzour)

Essaouira — Le Technopark d'Essaouira traduit la vision et les efforts déployés en vue de permettre aux différentes régions du Maroc de bénéficier de l'essor numérique, a affirmé, vendredi à Essaouira, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, Ghita Mezzour.

L'inauguration de cette nouvelle structure, la cinquième du genre à l'échelle du Royaume après les sites déjà opérationnels à Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir, outre la Cité de l'Innovation Souss-Massa, s'inscrit en phase avec les Hautes Orientations Royales relatives à une exploitation idoine des opportunités qu'offre la transition numérique et traduit la vision du ministère, dans le cadre de la régionalisation avancée, de permettre aux différentes régions du pays de tirer profit de cet essor numérique, a expliqué Mme Mezzour.

Cet édifice permettra aux jeunes de la province d'Essaouira et de la région, en général, de faire étalage de leurs talents et de faire preuve de créativité et d'innovation, a-t-elle ajouté, soulignant que ce projet ambitieux vient conforter la dynamique de développement que connaît la ville qui regorge de potentialités et de talents.

Grâce à la fédération des efforts des partenaires et à la faveur de la nouvelle feuille de route des Technoparks, cette structure sera ainsi une destination privilégiée de l'innovation et de soutien des entreprises montantes dans la région et présentera une offre professionnelle dédiée aux startups nomades et adaptée à leurs attentes.

L'ambition est de mettre en place dix Technoparks dans dix villes du Royaume à l'horizon de 2026 et d'atteindre plus de 1.300 bénéficiaires des services fournis par ces structures, a fait savoir la ministre.

Ces actions menées à travers les Technoparks ne sont que le début en ce sens que le ministère se penche sur la finalisation de la stratégie nationale du développement numérique, a-t-elle relevé, mettant en relief les résultats probants et les réalisations importantes accomplies par les Technoparks au niveau national.

Le Technopark d'Essaouira a mobilisé un investissement de près de 20 MDH, avec la mise à disposition d'une structure d'accueil pouvant héberger plus de 70 startups et porteurs de projets dans le digital. Son architecture moderne comprend des espaces de travail flexibles, des salles de formation et des espaces collaboratifs.