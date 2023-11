Afrique: Médecine nucléaire - La Côte dIvoire est à l'honneur à Dakar

L'Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan (Imena), dirigé par le Professeur Kouamé Koutouan Annick, participe au Colloque International sur la Médecine Nucléaire qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, du mardi 28 au jeudi 30 novembre 2023.

Ce colloque, organisé par le ministère sénégalais de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Biennale sur la Recherche, l'Innovation et l'Industrialisation en Afrique. Selon les organisateurs, l'objectif de ce rencontre est de mener des réflexions plus poussées sur les stratégies de développement de la médecine nucléaire en Afrique. C'est pourquoi, ils ont indiqué que ce colloque se veut un véritable cadre d'échange et de dialogue.

Et, il regroupera des décideurs et des acteurs de la médecine nucléaire au niveau africain et international. Par ailleurs, faut-il souligné que ce colloque intervient dans un contexte où le président de la république de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a été distingué champion de la médecine nucléaire. Pour cette première édition, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays invité d'honneur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique ivoirien, Adama Camara y prendra part, preuve de l'engagement de l'État ivoirien dans le développement de la médecine nucléaire en CI. Plusieurs pays africains et d'autres continents sont attendus à cette rencontre.

Pour rappel, l'Institut de Médecine Nucléaire d'Abidjan (Imena) a été créé en décembre 2020. C'est un établissement de service public en matière de médecine nucléaire, chargé notamment de mener des activités médicales, diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que la formation et la recherche dans le domaine de la médecine nucléaire.