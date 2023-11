Afrique: Accréditation des médias pour la CAN 2023 - Plus que 24 heures avant la fin du processus

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations Caf TotalEnergies se déroulera à Abidjan, Korhogo, Bouake, Yamoussoukro et San Pedro du 13 janvier au 11 février 2024. Il ne reste plus que 24 heures à compter de ce jeudi 23 novembre 2023 avant la fin du processus d'accréditation des médias pour la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023

« Dans la nuit du vendredi 24 novembre 2023, la fenêtre de demande d'accréditation des médias pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 sera définitivement fermée. Cette fermeture sera effective à minuit (heure du Caire) », rapporte un communiqué de la Direction de la communication de la Confédération africaine de football.

Ouvert le 14 octobre 2023, les soumissionnaires sont informés qu'aucune demande tardive ne sera reçue après la date limite.

Pour la couverture du tournoi, les médias intéressés ont été invités de demander une accréditation via le Canal Média de la CAF. Cependant, l'accès au Media Channel de la CAF, précise le communiqué, ne signifie pas que l'accréditation est immédiatement accordée.

Selon la direction de la communication de la Caf, « la confirmation ne se fera pas sur la base du premier arrivé, premier servi ». Et d'indiquer les candidats retenus seront notifiés et recevront de plus amples informations en temps voulu. « Tous les candidats recevront un retour d'information au plus tard le 8 décembre 2023 », insiste la Caf.