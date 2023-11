Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - La voie du grand marché d'Abobo en rechargement

Le conseil municipal de la commune d'Abobo avec à sa tête le maire Kandia Camara a décidé de donner un nouveau visage à cette commune si chère au Président de la République, Alassane Ouattara, qui suit de près tout ce qui se passe dans cette partie du District autonome d'Abidjan.

En effet, depuis plus d'une semaine, des travaux de réhabilitation de certaines voies de la commune ont été entrepris. C'est dans cette optique qu'en attendant la reconstruction du grand marché et la réhabilitation de toutes les voies environnantes en début d'année 2024, les services techniques sur instructions du maire Kandia Camara, ont procédé au rechargement lourd de la route du grand marché, le jeudi 23 novembre 2023. Et ce, au grand soulagement des usagers de cette voie reliant la mairie aux lycées modernes 1 et 2 d'Abobo.

Les travaux de réhabilitation des voies et de curage des caniveaux s'inscrivent dans le cadre de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Il s'agit de permettre aux visiteurs d'avoir accès aisément au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé situé dans la commune d'Anyama.

Pour y parvenir, le conseil municipal a identifié plusieurs axes dont le déguerpissement des emprises des voies.

Le maire Kandia Camara a annoncé récemment que le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, effectuera une visite dans la commune en vue de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux en cours.

Aussi, Kandia Camara a-t-elle invité les populations à adhérer à cette opération d'envergure en jetant les ordures dans les poubelles et non dans les caniveaux si elles veulent que la commune devienne de plus en plus « zo ».