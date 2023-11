Afrique: Partenariat minier - L'Université Mohamed VI du Maroc se rapproche de la RDC

La ministre des Mines, Antoinette N'Samba Kalambay, a récemment échangé dans son cabinet de travail avec une délégation de l'Université Mohamed VI du Maroc, particulièrement sa Faculté de polytechnique conduite par le Pr Mouttaqi Abdellah.

Les hôtes de la ministre des Mines ont présenté le projet de partenariat de leur pays, via l'Université Mohamed VI, à la République démocratique du Congo (RDC). Ce partenariat porte sur les études et la recherche dans le domaine des mines, notamment en ce qui concerne le Centre d'expertise, d'évaluation et de commercialisation (CEEC) des matières minérales.

La délégation a également présenté à Antoinette N'Samba Kalambay le programme de ses visites sur le terrain à travers la mine de cuivre à Kolwezi et celle effectuée à travers le laboratoire des unités de production auxquelles s'ajoutent les réunions avec le directeur technique du Centre ainsi qu'avec le président du Conseil d'administration.

L'autre point développé au cours de cette audience c'est l'initiative de la diversification minière qui a été lancée par l'uUiversité Mohamed VI, par le biais de sa Faculté de polytechnique à travers laquelle quatre jeunes géologues congolais vont travailler en partenariat avec cette université et celles de la RDC sur le volet technique de la géologie.

Pour le partenariat avec le CEEC, la matrice de formation est en phase de finalisation et sur le volet scientifique, il y aura des étudiants en doctorat qui devront être choisis et encadrés via des thèses dans les filières bien définies, proposées par le service de géologie ainsi que les professeurs de l'Université de Kinshasa qui auront également à assurer le co-encadrement.