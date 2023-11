Congo-Brazzaville: Programme 'Apprendre' - Partage des expériences et mise en place des ambassadeurs

Après bientôt six années de mise en oeuvre, dans le cadre de sa mission de fédération de l'expertise francophone en éducation, le programme "Apprendre" convie ses principaux partenaires et les plus engagés de ses experts pour un événement placé sous le signe du partage d'expériences et de l'intelligence collective, en vue de la définition d'une nouvelle feuille de route commune pour l'ensemble des membres de la plateforme.

Les 23 et 24 novembre, le programme "Apprendre" a permis, en deux journées découpées en quatre parties bien définies, de travailler sur deux thèmes distincts, à savoir "Bilan et réflexions collectives autour du projet de plateforme partenariale d'expertise du programme "Apprendre" après cinq ans" et, "Comment garantir l'efficacité et la pérennité des actions du programme "Apprendre" ? ".

Les travaux ont porté sur trois ateliers. Le premier a visé à faire collaborer l'ensemble des participants à l'évolution de l'action mutualisée des partenaires du programme "Apprendre" en s'appuyant sur l'expertise des différents intervenants pour apporter au contexte un cadrage, ainsi que des pistes d'inspirations, à l'ensemble des participants. Envisageant des actions concrètes, cela a permis de favoriser la pérennité des ressources pédagogiques mutualisées et de faire perdurer le vivier d'experts "Apprendre".

Le deuxième portait sur une analyse réflexive à propos de l'action des GTE, leurs modalités d'intervention et leur positionnement dans le dispositif "Apprendre" pour ensuite imaginer des manières de renforcer leur structuration. Cet atelier a permis d'établir "un canevas stratégique" avec des objectifs, des indicateurs de résultats, des principes directeurs de fonctionnement ainsi que des activités à mettre en oeuvre.

Le troisième était prévu pour développer le transfert des actions au niveau national, renforcer le rôle de l'expertise nationale dans le cadre du programme "Apprendre". Pour ce faire, l'atelier a offert un regard analytique et rétrospectif sur les cinq premières années du projet à travers le récit des points focaux et des experts nationaux. Sur cette base, les participants ont dégagé les principaux défis du transfert des actions au niveau national et proposé des pistes de solutions qui pourront être implémentées au sein du programme "Apprendre".

À la fin des travaux des deux journées, les organisateurs ont présenté le programme des ambassadeurs et procédé à la remise des passeports. Ce document attribue à chaque récipiendaire la preuve de la pérennisation et de la capitalisation des actions du programme "Apprendre". Les ambassadeurs s'engagent sans faille, prêts à partager leurs compétences pour la promotion de qualité.

Pour le Congo, c'est Gérard Mabonzo, représentant du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, point focal "Apprendre" de la République du Congo, qui, parmi les participants, a été désigné dans cette mission.

Selon les organisateurs, les ambassadeurs incarnent l'excellence dans leurs domaines respectifs et participent au rayonnement de la communauté en touchant un large public, des décideurs politiques aux enseignants, en passant par les encadreurs, sans oublier les partenaires.

"Apprendre" est un programme mis en oeuvre par l'Agence uniiversitaire de la Francophonie et financé par l'Agence française de développement à hauteur de 20 M€, sur la période de juin 2018 à juin 2024.

Il est à la fois un laboratoire d'innovations, un instrument d'expertise sur-mesure et un accélérateur de politiques publiques.

Il est prévu pour accompagner les ministères de l'éducation dans la conception et la mise en oeuvre de stratégies et démarches d'accompagnement professionnel des enseignants en poste, adossées à une analyse des besoins et à des pratiques professionnelles réelles, sans créer de dispositifs supplémentaires.