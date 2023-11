Cameroun: Seydou Boro en spectacle ce 24 novembre à l'institut français de Yaoundé

Cet icône de la danse de création en Afrique originaire de Ouagadougou est l'invité d'honneur de cette 15ème édition des Rencontres Internationales Des Danses de Création et de Performance : Festival Corps é Gestes qui a ouvert ses portes dans la capitale politique Yaoundé depuis le 22 novembre de ce mois en cours . C'est autour du thème «femme danse pour briser le silence» que ce greffe une série d'ateliers de formations conférences, master class.

L' Institut français de Yaoundé, le musée national et le laboratoire Othni-Écoles servent de lieux de diffusion, d'échanges et d'accueil de cette 15ème édition, piloté par sa promotrice Annie TCHAWACK.

On rappel que la compagnie Seydou BORO offre en exclusivité ce soir dès 19h un spectacle à l'institut français de Yaoundé.

Outre ce spectacle, Seydou donnera une série de formation, des ateliers de remise à niveau et de renforcement des capacités aux compagnies de danses et des chorégraphes avec des projets en cours de création en date du 27 au 29 novembre prochain. Le festival Corps è Gestes quant à lui se referme ce samedi 25 novembre.

À la découverte de cet icône de la danse de création en Afrique SEYDOU BORO.

Né en 1968 à Ouagadougou au Burkina Faso, Seydou Boro fut d'abord footballeur, puis comédien et acteur pour Amadou Bourou, Eric Podor et Dani Kouyaté.

%

En 1993, il intègre la compagnie de Mathilde Monnier au Centre Chorégraphique National de Montpellier.

Il participe alors aux différentes créations de la compagnie : Pour Antigone, Nuit, Arrêtez arrêtons, arrête. Un an avant exactement en 1992, Seydou Boro rencontre Salia Sanou à l'École des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. Trois ans plus tard en 1995, forts de leur parcours commun au sein de la compagnie Mathilde Monnier, ils fondent la compagnie « salia nï seydou » avec leur première oeuvre créée en 1996, «Le siècle des fous, à mi-chemin entre la tradition africaine et la modernité gestuelle».ces derniers revendiquent ici une créativité forte et originale et font partie de cette nouvelle génération de chorégraphes en Afrique, qui souhaitent sortir des stéréotypes exotiques et folkloriques limités à la tradition.

Précisons tout de même que la compagnie «Salia nï Seydou» a créée 11 spectacles, qui ont été présentés en France et à l'étranger.

Parallèlement, Seydou Boro réalise des films documentaires sur la danse créative africaine : « La Rencontre ». 52mn. 1999 (Diffusion ARTE - 2000) et « la Danseuse d'ébène ». 56mn. 2002 (1er prix du festival Vues d'Afrique 2003). Il travaille entre autres avec les Récréatrales à Ouagadougou.

Après autant d'années de travail et de collaboration, en 2010, Seydou Boro et Salia Sanou décident de suspendre les activités de la Compagnie « salia ni seydou », et de se confronter individuellement à la scène et au public. Ils continuent cependant à codiriger et à tenir la direction artistique du Centre de Développement Chorégraphique - la Termitière.

Artiste musicien dans l'âme en 2010, Seydou Boro sort son premier album, Kanou et fonde Corps d'Hommes - Compagnie Seydou Boro. En 2015, il est nommé Commandeur des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture Fleur Pellerin, et au titre de sa carrière musicale, il reçoit en mai 2015 le « Prix Musiques des Régions Francophones » au festival Musiques Métisses d'Angoulême.

Les 13 et 14 septembre 2019, Seydou Boro crée «Kotéba au Singel à Anvers», ce solo sera sa dernière création, en tant que danseur interprète.