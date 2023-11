Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le candidat Noël Tshiani promet d'instaurer un salaire minimum garanti de 1000 USD en RDC

Noël Tshiani est le 19eme sur la liste des candidats à la présidentielle 2023. Candidat indépendant, il promet de mettre son expérience d'économiste au service de la nation, en lançant « la politique de grands travaux d'infrastructures » et en instaurant un « salaire minimum garanti au moins 1000 dollars par mois ».

Parcours

Né le 25 décembre 1957 à Ngandajika (actuelle province de Lomami), Noël Tshiani a étudié le leadership et la gestion à la Harvard Business School et a obtenu un doctorat en économie avec spécialisation en banque et finance de l'Université Paris Dauphine, après un MBA dans le secteur bancaire et les marchés financiers de l'Université Adelphi à New York.

Il a également obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion financière et fiscalité de l'Université de Grenoble, un diplôme de troisième cycle de l'Institut supérieur de gestion (ISG Business School) à Paris, et un master en économie de l'Université de Liège en Belgique.

Noël Tshiani a presté pendant dix ans en tant que chargé de prêt international chez JP Morgan Chase à New York ; Senior Credit Officer avec la Republic National Bank de New York et un chargé de clientèle avec Citibank NA. Par la suite, il a travaillé à la Banque mondiale en tant que directeur pays et chef de mission pour le développement du secteur privé et financier.

En RDC, il avait coprésidé en 1997 la Commission de réforme monétaire qui a conçu et lancé le franc congolais en remplacement du Zaïre.

Il s'est annoncé en politique de son pays en postulant à la présidentielle de 2018. Mais, il se rendra encore célèbre en proposant, en mai 2021, par la proposition de loi dénommée « de père et de mère », visant à exclure de l'élection présidentielle, les personnes de double nationalité.

Noël Tshiani est l'auteur de cinq livres :

« La force du changement : construire un pays stable, prospère et équitable » (Éditions du Panthéon, Paris, avril 2016);

« Des temps désespérés, des mesures audacieuses : un plan Marshall pour la République démocratique du Congo » (Éditions du Panthéon, Paris, avril 2016);

« La bataille pour une monnaie nationale crédible » (De Boeck, Bruxelles, décembre 2012),

« Vision d'une monnaie forte » (L'harmattan, Paris, 2008),

« Construire des banques centrales crédibles » (Palgrave MacMillan, Hampshire, UK, 2009).

Vision

Noël Tshiani veut « mettre à profit son expérience d'économiste et de banquier pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise».

Il promet, une fois élu Président, d'instaurer un salaire minimum garanti d'au moins 1000 USD par mois en RDC, pour freiner la « fuite de cerveaux ».

La question de la nationalité congolaise constitue aussi son cheval de bataille. En réalité, a-t-il affirmé, « la loi Tshiani, 'De père, de mère et d'épouse', c'est la solution aux problèmes du pays ».