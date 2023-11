Algérie: Forum des jeunes d'Algérie - Appel à la création de plateformes numériques et de réseautage spécialisé

ORAN — Les encadreurs d'un atelier sur "la communication et le réseautage" à la deuxième journée de la 2e édition du Forum des jeunes d'Algérie, organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont appelé, vendredi à Oran, à la création de plateformes numériques et de réseautage spécialisé.

Dr Derradji Hichem, enseignant de sciences politiques à l'université 2 de Blida, encadreur de l'atelier susmentionné, tenu au village olympique d'Oran, a mis l'accent sur la nécessité de créer des plateformes numériques et un réseautage dans les domaines de leadership, de volontariat et de confection de contenus.

"La plupart de jeunes ont un savoir en matière d'utilisation de moyens technologiques, mais doivent éviter des pratiques négatives que nous oeuvrons à corriger à travers de tels ateliers dans l'intérêt des jeunes et de la société", a-t-il souligné.

Pour sa part, Dr Hakim Hamzaoui, enseignant à l'Ecole nationale supérieure de journalisme et de sciences de l'information d'Alger a évoqué l'importance de la communication et du réseautage, appelant les jeunes à acquérir les techniques et le savoir-faire en matière de communication pour développer un contenu positif.

A son tour, Dr Djehiche Imad, enseignant universitaire et détenteur d'une startup a exhorté les jeunes à créer des plateformes et un réseautage suivant la spécialisation et la demande partant d'une vision profitable à la société.

Ce forum, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, de représentants de la société civile et de la famille révolutionnaire et d'autorités locales, enregistre la participation de plus de 800 jeunes hommes et femmes de différentes wilayas du pays âgés entre 18 et 35 ans et de membres du CSJ de différentes couches et régions et de la communauté nationale à l'étranger.

Cette rencontre aborde deux axes principaux: le premier traitant des convictions visant à renforcer l'esprit de citoyenneté, la participation à la vie publique et politique, l'autonomisation économique et la prise de conscience de l'environnement stratégique, et le second concerne les compétences de jeunes, la communication, le leadership et la planification.

Le programme de cette rencontre, qui prendra fin samedi, comporte des assises de dialogue sur "l'autonomisation politique" et "l'autonomisation économique", ainsi que des ateliers de compétences sur "le leadership et la planification" et "la communication et le réseautage".