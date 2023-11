Algérie: Chauffage et climatisation - Le 4e SIVECC en novembre à Alger

ALGER — La quatrième édition du Salon international de la ventilation, électricité, chauffage et climatisation (SIVECC) se tiendra du 27 au 30 novembre au Palais des expositions (SAFEX) d'Alger avec la participation de plus d'une centaine d'exposants nationaux et étrangers, a indiqué samedi un communiqué des organisateurs.

Organisée sous le thème "L'efficacité énergétique", cette édition qui réunira les acteurs clés de ces filières, présentera les dernières innovations en matière de technologie énergétique et les solutions les plus novatrices dans ces domaines.

"Des entreprises nationales et étrangères de renommée mondiale exposeront leurs produits et services, offrant aux visiteurs une opportunité unique de découvrir les avancées les plus récentes en matière de technologie de ventilation, d'électricité, de chauffage et de climatisation", assurent les initiateurs de cet évènement.

Les organisateurs prévoient aussi des démonstrations en direct et des présentations approfondies à l'intention du grand public afin de lui faire découvrir le rôle de ces technologies dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone.

Le Salon verra également l'organisation de conférences-débats qui seront animées par une vingtaine d'experts.

Les thèmes prévus devraient s'articuler autour des défis actuels du secteur et les solutions durables pour répondre aux besoins croissants en énergie.

Par ailleurs, cette nouvelle édition du SIVECC offrira une plateforme exceptionnelle de 5200m2 pour le réseautage professionnel.

Les participants auront l'occasion de rencontrer des entreprises, des promoteurs industriels et des représentants d'organisations professionnelles et institutionnelles, favorisant ainsi les collaborations stratégiques.

Outre la présence des entreprises leaders dans le domaine, le salon verra également la participation des centres et écoles de formation, des associations d'étudiants, des universités et des centres de recherches activant dans ces domaines, ajoute le communiqué.