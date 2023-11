Maroc: Kénitra - Inauguration d'une troisième unité industrielle du groupe chinois Citic Dicastal

Le groupe Citic Dicastal, leader mondial spécialisé dans le moulage d'aluminium et dans la production de pièces automobiles en aluminium, a procédé, mercredi à Kénitra, à l'inauguration de la troisième usine du groupe au Maroc, et la première sous le nom "DMC-Dika Morocco Castings".

Cet événement coïncide avec la célébration des cinq ans de présence au Maroc du groupe Citic Dicastal, et des dix ans du lancement de l'initiative chinoise "La ceinture et la route", dont fait partie le projet Dicastal Maroc, ainsi que des 65 ans des relations diplomatiques sino-marocaines.

Cette usine représente la troisième unité industrielle du groupe après les deux premières inaugurées en 2019 et en 2020 et destinées à la fabrication de jantes en aluminium. Ces unités, qui tournent actuellement à pleine capacité, permettent de produire 6 millions de jantes par an et emploient 1400 collaborateurs, pour un investissement global de 350 MDH.

Déployé en deux phases, ce nouveau projet de fabrication des composants en fonte d'aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis, vient renforcer la présence du groupe chinois Citic Dicastal en Afrique et développer davantage ses activités dans le Royaume, rapporte la MAP.

Mobilisant un investissement d'environ 180 millions d'euros, cette usine de 20.000m2 a été construite sur un superficie de 40.000m2, avec une capacité de production annuelle de 5 millions de pièces, dont 90% destinée à l'exportation, essentiellement vers l'Europe et les États-Unis, permettant à terme la création de 1.000 nouveaux emplois directs.

%

Après avoir mis en avant le succès des deux premières usines, destinées à la production des jantes en aluminium, le vice-président directeur général de Dicastal Morocco Africa, Badr Lahmoudi, a indiqué que cette nouvelle structure sera orientée, pour la première fois, vers la fabrication des composants en fonte d'aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lahmoudi, a souligné que cette inauguration concerne la première phase de ce projet, qui a permis la création, à ce jour, de 450 postes d'emploi, dans la perspective de doubler ce chiffre après l'achèvement de la deuxième phase.

Avec cette décision de poursuivre ses investissements au Maroc, Citic Dicastal affiche de grandes ambitions, grâce à l'environnement économique de confiance qu'offre le Maroc, sa situation stratégique, ses bonnes infrastructures et son capital humain, a relevé M. Lahmoudi.

Alimenté en énergie verte, le complexe industriel Citic Dicastal au Maroc s'inscrit dans un projet global de respect de l'environnement, dans un souci de léguer un héritage durable aux générations à venir, a-t-il fait observer, précisant qu'un poste de haute tension a été construit afin d'augmenter l'efficacité énergétique et de favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable.

Le groupe, a-t-il ajouté, vise à consolider ses acquis et mettre en place une stratégie de développement humain, placée sous le slogan (Our people, our success) en collaboration étroite avec les équipes en Chine, en vue d'accompagner les talents et les compétences marocaines qui accompagnent les nouveaux projets du groupe à l'international, notamment aux États-Unis et en Europe.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufiq Moucharraf, s'est félicité de l'inauguration de cette troisième unité industrielle du groupe qui marque la confiance renouvelée des investisseurs dans la plateforme industrielle marocaine.

Le groupe Dicastal, a-t-il ajouté, représente un bel exemple de "Success story", démontrant l'attractivité dont se prévaut le Royaume et la compétitivité de l'industrie nationale à l'échelle internationale.

Outre la production des composants en fonte d'aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis, Dika Morocco Castings-DMC produit également une panoplie de produits qui permettra d'augmenter la valeur ajoutée de l'industrie automobile au Maroc.

Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence, notamment, de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M'Hamdi et du président de Citic Dicastal, Zhu Zhihua.