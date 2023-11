Ethiopie: La nation renforce la technologie de l'IA pour moderniser et améliorer l'efficacité - Directeur général de l'Institut

Addis Ababa — L'Éthiopie renforce la technologie de l'intelligence artificielle pour moderniser et améliorer l'efficacité dans divers secteurs, a déclaré à l'ENA le directeur général de l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle (AI), Worku Gachena.

Selon le directeur général, des résultats louables ont été obtenus dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'application de la loi dès les premières étapes de la mise en oeuvre de l'IA en Éthiopie.

L'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle (IA) a été créé en 2020.

De grands projets technologiques nationaux sont mis en oeuvre conjointement avec des établissements d'enseignement supérieur et d'autres organisations du pays.

L'Université d'Addis-Abeba, en particulier, a travaillé avec les différents projets nationaux, a-t-on appris.

"L'une des plus grandes réussites est que les universités et les chercheurs de tous les domaines travaillent ensemble sur la santé, l'agriculture et d'autres domaines", a déclaré M. Worku, ajoutant qu'il est également impératif de renforcer la collaboration sur les grands projets futurs qui profiteront à l'Éthiopie.

L'intelligence artificielle est un nouveau phénomène sur lequel l'Éthiopie travaille activement et exploite la technologie pour accélérer son développement.

%

"La technologie de l'intelligence artificielle étant nouvelle, l'Éthiopie travaille d'arrache-pied pour en tirer le meilleur parti. Tous les secteurs l'utilisent à grande échelle afin d'améliorer leur qualité et leur efficacité grâce à l'intelligence artificielle."

Le directeur général a également mentionné certains défis liés à la technologie de l'IA, notamment le manque de main-d'oeuvre qualifiée et d'expertise.

Toutefois, les universités du pays sont en train de concevoir des programmes d'enseignement de l'IA au niveau du master et du doctorat afin de résoudre ces problèmes par l'éducation et la formation.

Le président de l'université d'Addis-Abeba, Samuel Kifle, a déclaré que l'Éthiopie devait redoubler d'efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle, car les prochaines évolutions de ce monde concerneront le big data, les objets alternatifs et la robotique.

Le président a insisté sur la nécessité de transformer les programmes d'études et de former des diplômés du 21e siècle capables de comprendre comment fonctionne ce nouveau monde et comment l'intelligence artificielle affecte l'univers.

"Il ne suffit pas d'enseigner l'agriculture, nous devons enseigner à nos spécialistes des plantes et des animaux et à nos phytotechniciens. Ils doivent apprendre à détecter les maladies et à prescrire des solutions assistées par l'intelligence artificielle", a fait remarquer M. Samuel.

Ainsi, afin d'utiliser le big data, la recherche, la conception de solutions et le transfert de technologies, l'IA doit servir d'outil technologique essentiel pour transformer l'économie et modifier les avantages sociaux en Éthiopie.

Dans ce cas, l'université d'Addis-Abeba travaille conjointement avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle.

"L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle et l'université d'Addis-Abeba ont signé un protocole d'accord. Nous nous sommes donc engagés dans diverses activités, notamment le suivi des cargaisons et l'amélioration du système logistique du pays. Nous avons également collaboré à l'amélioration du système de collecte des impôts du pays et à la création de villes intelligentes."

Wondwesen Mulugeta, vice-président de l'université d'Addis-Abeba chargé du développement institutionnel, a déclaré : "Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir les secteurs de la santé et de l'éducation, des transports et de l'armée. Il est donc grand temps que l'Éthiopie investisse massivement dans l'intelligence artificielle. Mais dans le même temps, elle doit collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur afin que les connaissances et les produits puissent être combinés ensemble pour atteindre un objectif plus élevé."