Algérie: Forum des jeunes d'Algérie - Plantation de plus de 14.500 arbustes en hommage aux Palestiniens martyrs de Ghaza

ORAN — Plus de 14.500 arbustes ont été plantés samedi à Oran en solidarité avec le peuple palestinien lors d'une opération impliquant des centaines de volontaires au dernier jour du Forum des jeunes d'Algérie organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

Le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a présidé cette opération en compagnie du wali d'Oran, Saïd Sayoud, des autorités locales et des associations de la société civile, des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, de la Protection civile, outre de jeunes volontaires.

Pas moins de 14.523 arbustes ont été mis sous terre, symbolisant le nombre des martyrs palestiniens tombés au champ d'honneur à Ghaza, suite à l'agression barbare de l'occupation sioniste depuis près de deux mois sur les civils dans le secteur, exprimant ainsi la solidarité indéfectible des jeunes algériens avec leurs frères de la Palestine occupée, selon les organisateurs.

La deuxième symbolique est de démontrer la solidarité algérienne avec le fier peuple palestinien, soumis aux pires types d'assassinats, d'abus et d'extermination, a-t-il ajouté.

Cette opération de boisement vient également en reconnaissance pour la wilaya d'Oran, qui a accueilli pendant trois jours le Forum des jeunes d'Algérie, en plus des moyens et du soutien apportés, a-t-il souligné.

Pour sa part, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a déclaré que cette initiative montre l'étendue de la solidarité de la jeunesse algérienne, qui a participé par centaines à cette démarche de solidarité volontaire, et leur forte présence au sein des différentes associations participantes montre que l'Algérie est un soutien permanent de la cause palestinienne et condamne les attaques menées par l'armée sioniste contre les habitants de Ghaza.

Certains jeunes participant au Forum des jeunes d'Algérie et les volontaires à cet élan de solidarité, questionnés par l'APS, ont exprimé leur espoir que ces arbustes, chacun planté au nom d'un martyr de Ghaza, seront un signe d'espoir pour la jeunesse palestinienne de mettre fin à l'occupation sioniste haineuse et de vivre dans son Etat palestinien indépendant.

Pour rappel, ce forum, dont les activités ont pris fin samedi soir, a vu la participation de plus de 800 jeunes hommes et femmes de différentes wilayas du pays, âgés de 18 à 35 ans, parmi les membres du Conseil supérieur de la jeunesse, de diverses couches et de la communauté nationale établie à l'étranger.

Lors de cette rencontre, deux axes principaux ont été débattus, le premier a traité des convictions visant à renforcer l'esprit de citoyenneté, la participation à la vie publique et politique, l'autonomisation économique et la sensibilisation à l'environnement stratégique, le second a traité des compétences des jeunes, de la communication, du leadership et de la planification.