Algérie: Hassani - La vision du MSP s'inspire de la Déclaration du 1er novembre 1954

RELIZANE — Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abdelali Hassani Cherif a affirmé, samedi à Relizane, que la vision et les orientations de sa formation politique s'inspirent de la Déclaration du 1er novembre 1954.

Présidant un séminaire de wilaya des structures et cadres du parti, M Hassani a souligné que "le MSP fait de la Déclaration du 1er novembre un cadre politique à travers lequel le parti milite pour parachever le parcours des Martyrs et des Moudjahidine afin de réaliser les objectifs et le message de la Déclaration dans ses moindres détails".

Il a ajouté que sa formation politique était pour "la consolidation des libertés dans le pays, qu'elles soient personnelles, collectives, politiques, partisanes, associatives ou médiatiques", notant que son mouvement estime que la liberté est "un point de départ et un acquis" de la Révolution de Novembre.

Le même intervenant a également évoqué les massacres commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, saluant la position officielle de l'Etat dans le soutien à la cause palestinienne, ainsi que la solidarité et l'élan populaire des Algériens avec cette cause.

Dans ce contexte, M. Hassani a déclaré: "la question palestinienne est une question centrale pour le Mouvement de la société pour la paix, qui soutient et lutte depuis sa création pour la liberté du peuple palestinien".

Il a estimé que la trêve humanitaire actuelle "n'est qu'un passage vers un nouveau chapitre de la bataille pour la libération de la Palestine, et qui sera une occasion pour la résistance pour se repositionner sur le champ de bataille".