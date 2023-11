Algérie: Forum des jeunes - Appel aux jeunes à renforcer leurs capacités pour assurer l'avenir

ORAN — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a appelé, samedi à partir d'Oran, les jeunes à renforcer leurs capacités pour assurer l'avenir et contribuer à édifier l'Algérie nouvelle.

Intervenant lors de la dernière journée des activités de la deuxième édition du Forum des jeunes d'Algérie intitulé "les enjeux de l'heure de la citoyenneté: la jeunesse algérienne entre autonomisation politique et économique", M. Hidaoui a indiqué que la jeunesse doit être capable d'entreprendre, à travers le renforcement de ses capacités, compétences et connaissances, pour pouvoir prouver sa présence sur le terrain, assurer l'avenir et contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.

Pour sa part, le Conseiller du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mesbah Mohamed Chafik, a souligné que le président de la République a une "foi absolue" dans la vitalité des jeunes du pays et leur patriotisme, ajoutant qu'il (le Président) oeuvre à mettre au service de la jeunesse tout ce dont elle a besoin à travers son Conseil supérieur.

Lire aussi: Forum des jeunes d'Algérie: unanimité sur la nécessité de l'adhésion des jeunes à la vie politique

Pour rappel, le Forum des jeunes de l'Algérie, organisé par le CSJ durant trois jours sous le slogan "Une jeunesse forte pour un avenir sûr -Tous pour la Palestine" a vu la participation de plus de 800 jeunes hommes et femmes de diverses wilayas du pays, âgés de 18 à 35 ans, des membres du Conseil et de diverses couches et de la communauté nationale établie à l'étranger.

Deux axes principaux ont été débattus lors de cette rencontre, l'un portant sur les convictions visant à renforcer l'esprit de citoyenneté, la participation à la vie publique et politique, l'autonomisation économique et la sensibilisation à l'environnement stratégique, et le second traitant des compétences des jeunes, de la communication, du leadership et de la planification.