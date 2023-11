Algérie: Colloque sur 'l'Etat de l'Emir Abdelkader entre la légitimité et les défis' dimanche à Mascara

MASCARA — "L'Etat de l'Emir Abdelkader entre la légitimité et les défis" sera le thème d'un colloque national, qui se tiendra à partir de dimanche à Mascara à l'occasion de la commémoration du 191e anniversaire de la première allégeance à l'Emir Abdelkader, a-t-on appris samedi des organisateurs.

Cette rencontre, initiée par le département des sciences humaines de l'université Mustapha Stambouli de Mascara, débattra de plusieurs axes, dont "le projet de modernité chez l'Emir Abdelkader", "les positions des tribus locales sur le projet de l'Emir", "l'Emir Abdelkader et les citadins", entre autres, a indiqué à l'APS le chef du comité d'organisation du colloque Rezki Abderrahmane.

Cette rencontre de deux jours verra la participation d'universitaires et chercheurs sur l'histoire de l'Algérie moderne et contemporaine de plus de 30 universités du pays, a-t-on signalé.

Lire aussi: Le rôle des représentants de l'Emir Abdelkader dans la construction de l'Etat algérien moderne mis en exergue

Dix ateliers scientifiques seront organisés pour débattre plusieurs sujets, à l'instar de "lecture de la stratégie militaire et politique de l'Emir Abdelkader", "phénomènes de modernité dans la pensée de l'Emir" et "l'autorité exécutive de l'Etat algérien moderne à l'ère de l'Emir".

L'objectif de l'organisation de cette rencontre est de mettre en exergue la nouveauté dans l'écriture historique sur d'autres aspects de la personnalité et de l'histoire de l'Emir Abdelkader, notamment sa vision dans l'organisation de la gouvernance, les institutions de l'Etat moderne, les causes de la civilisation ayant marqué la résistance puis l'Etat de l'Emir, ainsi que la mise en exergue des aspects de son génie, sa stratégie politique et militaire, selon M. Rezki.