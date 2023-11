Algérie: AMAN - Le rôle des médias dans la sensibilisation à la migration clandestine souligné

TUNIS — Les participants au Colloque international sur "le traitement médiatique des questions migratoires dans la région de la Méditerranée" dont les travaux se sont clôturés, vendredi à Gammarth en Tunisie, ont mis l'accent sur le rôle des médias dans la sensibilisation à la question de la migration clandestine et la nécessité de trouver des solutions pratiques pour l'endiguer.

Organisé par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) en coordination avec l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), le colloque se voulait un espace pour clarifier et se concerter sur le rôle qui incombe aux médias, dont les agences de presse, pour la transmission d'une information juste et crédible dans le respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelles et dans le but d'éclairer l'opinion publique.

Dans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de ce colloque qui ont duré deux jours, les conférenciers ont souligné le rôle des médias en général et des agences en particulier dans la sensibilisation au bon traitement des questions migratoires.

Les participants ont, par la même occasion, insisté sur l'impératif d'éviter l'adoption d'agendas politiques s'acharnant contre les migrants, quelles que soient leurs nationalités, mais aussi de rester à l'abri des tiraillements et des discours sceptiques et fallacieux, tout en relevant la nécessité de la précision dans la définition des concepts utilisés dans le cadre des questions migratoires.

Par ailleurs, les intervenants ont appelé à la dynamisation du rôle des médias dans la sensibilisation au danger du déplacement forcé, mettant l'accent sur l'importance de "la coordination des efforts entre les différentes agences de presse, AMAN et les établissements académiques en vue d'assurer des opportunités de formation, ayant trait au phénomène de migration, au profit des journalistes".

Ils ont, en outre, appelé à accélérer la cadence d'organisation des sessions de formation et à répartir leur organisation entre les différents pays de la Méditerranée, alternativement entre ceux des rives Nord et Sud, et ce sous le parrainage des agences de presse méditerranéennes.

Le communiqué final a également proposé la création d'un magister permettant de se spécialiser dans les questions migratoires dans les facultés des sciences de l'information et de la communication.

Depuis sa création en 1991, AMAN réunit des agences de presse des deux rives de la Méditerranée dont l'Agence Algérie Presse Service (APS), dans le but d'échanger les informations, de renforcer le dialogue et de soutenir le développement et la coopération entre les agences de presse méditerranéennes.