Algérie: Plus de 500 coureurs sur la ligne de départ du semi-marathon national de Zaâtcha, à Biskra

BISKRA — Le coup de starter du 2ème semi-marathon national de Zaâtcha a été donné, samedi, dans la commune de Bouchagroun (34 km à l'ouest de Biskra) avec la participation de plus de 500 athlètes des deux sexes.

Le président de la ligue de wilaya d'athlétisme de Biskra, Rezkallah Labghil a déclaré à l'APS que cette manifestation "sportive et touristique" met en lice 512 coureurs de différentes catégories d'âge, dont 20 athlètes féminines, représentant 41 wilayas.

Le parcours de ce semi-marathon qui s'étend sur une distance de 18 km depuis la commune de Bouchagroun, longe le site historique de la célèbre bataille de Zaâtcha, l'ancien noyau de la commune de Lichana, en passant par la dechra antique du village de Farfar, puis le village de Sidi Kabalsi, dans la commune de Bordj Ben Azzouz, avant la ligne d'arrivée au complexe sportif de Tolga.

Cette édition, qui constituera une préparation des compétitions à venir, selon M. Labghil, se singularise par la participation de coureurs de l'équipe nationale d'athlétisme, à l'image d'El Hadi Laâmeche, Hamza Yousfi et Ahmed Maaroufi, en plus des coureurs amateurs parmi lesquels Mohamed Senoussi, d'Oran, qui sera l'attraction de la course en raison de ses 83 ans.

Ce semi-marathon 'open' est également "un événement touristique exceptionnel", aussi bien pour les coureurs que pour les accompagnateurs, dès lors que les concurrents évolueront au coeur des palmeraies et les anciennes oasis de l'ouest des Zibans, selon la même source.

Cette compétition sportive est organisée par la ligue de wilaya d'athlétisme de Biskra, en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, et avec la contribution de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) et de plusieurs associations sportives.