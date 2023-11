Algérie: Décès de l'ancien ministre du Commerce Layachi Yaker - Le président de la République présente ses condoléances

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi, un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre du Commerce, Layachi Yaker, louant les qualités du défunt qui avait accompli ses missions avec dévouement et mérite.

"C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la disparition de Layachi Yaker, ancien ministre du Commerce, et face à cette épreuve, nous ne pouvons que nous résigner à la volonté de Dieu", a écrit le Président Tebboune.

"Nous avons perdu en lui, un homme parmi les cadres de l'Etat, qui a assumé avec dévouement et mérite de hautes fonctions et responsabilités en tant qu'ambassadeur, parlementaire et ministre. En ces douloureuses circonstances, je vous adresse mes condoléances les plus sincères et mes sentiments de compassion les plus profonds, priant Dieu Tout-Puissant de couvrir le défunt de Sa vaste miséricorde et de vous prêter patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message du président de la République.