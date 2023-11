Algérie: Adapter les recherches scientifiques aux exigences du secteur économique et de la société algérienne

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a réaffirmé, samedi à Alger, la nécessité d'adapter les recherches et les projets scientifiques aux exigences du secteur économique et de la société algérienne en général.

Présidant au siège du ministère le lancement du troisième appel à projets de recherche nationaux "auxquels a été affectée une enveloppe financière de 2 milliards de DA", M. Baddari a précisé que ces initiatives visent à "transformer les recherches et l'innovation technologique" en des projets réels mis en oeuvre par des entreprises économiques ce qui contribuera, a-t-il dit, à "booster le développement et à créer de la richesse et de l'emploi".

Pour sa part, le directeur de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère, Mohamed Bouhicha a indiqué que ces programmes nationaux de recherche permettent la prise en charge des préoccupations soulevées, notamment par les opérateurs économiques, soulignant que toutes les recherches "sont applicables sur le terrain".

Contrairement aux précédentes initiatives dans lesquelles les chercheurs conçoivent les recherches et les proposent ensuite aux secteurs concernés, la conception des projets de recherche s'est faite cette fois selon les propositions des partenaires économiques afin de garantir leur efficacité et leur concrétisation, a fait savoir le même responsable ajoutant que les prochaines recherches seront sélectionnées dans les domaines de la cyber-sécurité et l'informatique quantique.

Le lancement de cet appel a été marqué par la présence de plusieurs membres du gouvernement représentant les secteurs de l'énergie et des mines, l'agriculture, les ressources en eau, la pêche, l'environnement, les petites et moyennes entreprises, et du président du Conseil national économique, social et environnemental.