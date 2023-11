Algérie: Le FNJS salue les initiatives du président de la République pour protéger les peuples sans défense

BLIDA — Le Front national pour la justice sociale (FNJS) a salué, samedi à Blida les initiatives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux plans international et régional pour protéger les peuples sans défense et consacrer la légitimité internationale en toute impartialité et sans distinction aucune.

Le parti a affirmé dans la déclaration finale de son 3e congrès national que "le contexte international et régional délicat en appelle à faire preuve de prudence et de défiance face aux événements en cours, à l'instar de ce qui se passe en Palestine, dont le peuple est victime d'un génocide, et le Sahara occidental, soumis au joug colonial".

"Ce fait impose au FNJS de saluer les initiatives du président de la République, visant la protection des peuples sans défense aux plans international et régional, d'autant plus que l'Algérie a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025", a indiqué le parti.

Le document a ajouté que le Front national pour la justice sociale a été fondé "dans le but de contribuer à l'instauration des bases de la pratique démocratique et de la promotion de l'Algérie au rang des grandes Nations".

Il a également souligné le soutien du FNJS aux efforts du président de la République visant "le décollage économique et la consécration d'un développement global pour assurer le bien-être social du citoyen algérien aspirant à de meilleurs lendemains ".

Les participants au 3e congrès du parti auquel ont pris part 212 délégués représentant 35 wilayas, ont aussi loué le rôle de l'institution militaire "dans la consécration de la sécurité et de la stabilité, et la lutte contre les résidus du terrorisme, le crime organisé et les trafiquants activant sur nos vastes frontières".

A noter que le congrès a plébiscité Radouane Khelif pour un nouveau mandat de cinq ans à la tête du FNJS. L'opportunité a, également, donné lieu à la présentation du bilan d'activités du mandat écoulé, et des rapports moral et matériel du parti.