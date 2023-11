Algérie: Le rôle des représentants de l'Emir Abdelkader dans la construction de l'Etat algérien moderne mis en exergue

MASCARA — Les participants à un colloque national intitulé "les hommes autour de l'Emir Abdelkader", organisé samedi à Mascara, ont mis en exergue le rôle des représentants de l'Emir Abdelkader dans la construction de l'Etat algérien moderne.

L'enseignant Abdelmonaïm Kacimi de l'université de Ouargla a souligné que les représentants (walis) de l'Emir Abdelkader, qui étaient à la tête des différentes régions du pays, avaient joué un rôle -et non des moindres- dans la construction de l'Etat algérien moderne, en protégeant ces régions sur la base d'une organisation administrative rigoureuse soumise à l'autorité de l'Emir, en plus de leurs réalisations politique, militaire et urbanistique, notamment la construction de forts pour combattre l'armée d'occupation française.

Il a ajouté que les représentants de l'Emir Abdelkader avaient grandement contribué à la préservation des structures de l'Etat face aux forces armées coloniales françaises et en les empêchant d'occuper de nombreuses villes, à l'instar de Mascara, Tlemcen et Miliana.

Pour sa part, l'enseignante Bouzeboudja Samira de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a mis en avant le rôle efficace joué par les représentants, ou walis, de l'Emir, qui ont contribué à la construction de l'Etat de l'Emir Abdelkader, notamment dans son organisation et sa gestion, à l'instar de Bouhamidi El Oulhaçi, alliant activités militaire et politique, en mobilisant les habitants de la région pour rejoindre le Djihad, en plus de sa grande présence dans les champs de bataille contre les forces coloniales françaises.

L'enseignant Brahim Abbou de l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara a, quant à lui, indiqué que l'Emir Abdelkader était "à la fois sage et courageux dans le choix des hommes pour diriger les différentes régions de son Etat, avec des qualités qui renseignent sur le courage et l'audace dans le Djihad, en plus de la grande habilité dont ils faisaient preuve dans la gestion des affaires de l'Etat algérien moderne durant la période allant de 1832 à 1847".

Ce colloque a été organisé à l'initiative de la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" de Mascara, en coordination avec le Laboratoire de recherche en histoire "sources et biographies" de l'université Oran 1 "Ahmed Ben Bella", à l'occasion de la commémoration du 191e anniversaire du premier acte d'allégeance à l'Emir Abdelkader, mettant en lumière plusieurs sujets dont "Mohamed El Bouhamidi El Oulhaçi, un des symboles de la résistance de l'Emir Abdelkader" et "la diffusion de l'esprit guerrier chez l'Emir et l'organisation de l'armée chez ses représentants", en présence d'enseignants et de chercheurs de plusieurs universités.