Kenya: Rare naissance d'éléphants jumeaux

Une éléphante a donné naissance à des jumelles au Kenya, un fait assez rare pour le plus grand mammifère terrestre, a annoncé vendredi 24 novembre une association de protection de cette espèce menacée.

Les deux éléphanteaux sont nés dans la réserve nationale de Samburu, dans le nord de ce pays d'Afrique de l'Est, d'une femelle baptisée Alto, a indiqué l'organisation Save the Elephants, se réjouissant de cette « double joie ».

Les cas de gémellité ne représentent qu'environ 1% des naissances chez les éléphants, mais la réserve de Samburu a vu naître deux autres éléphanteaux jumeaux - un mâle et une femelle - début 2022.

Dans une vidéo postée par Save the Elephants sur son compte X (ex-Twitter), on peut voir les deux bébés éléphants téter leur mère, en présence des autres individus du groupe.

Hooray! Yet another set of twins (both female) have been born in Samburu National Reserve almost two years after Bora from the Winds gave birth to twins for the first time in decades. Meet Alto's double joy who were first spotted by our researchers this week.🎥 Gilbert Sabinga pic.twitter.com/A3y6n8NLjg-- Save the Elephants (@ste_kenya) November 24, 2023