Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - Le rapport provisoire de l'étude économique validé

Le rapport provisoire de l'étude économique de l'offre et la demande des denrées alimentaires de base et des capacités techniques actuelles de production en République du Congo a été restitué, le 24 novembre, au cours d'un atelier qui a permis aux participants de le valider.

L'étude menée par les groupements Eciform-services et Uerpod, financée par le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac), a dressé un état des lieux de l'économie congolaise sur tous les secteurs agricoles. Elle a relevé que cette économie est diversifiée avec une forte demande. Aussi, note le rapport, les intrants agricoles importés coûtent cher. C'est ainsi que le gouvernement, dans son plan de résilience à la crise alimentaire 2022-2023, s'est fixé pour objectif principal de disposer des informations fiables sur l'offre et la demande alimentaire.

Dans le rapport provisoire, les groupements Eciform-services et Uerpod ont recommandé, entre autres, la mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l'encadrement des importations; la promotion de la substitution des importations des denrées alimentaires par la production locale; la réalisation des investissements dans les infrastructures des élevages.

De même, mentionne le rapport, le soutien à la création des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries dans les domaines de la transformation et de la conservation des produits agricoles ainsi que la mise en place des mécanismes de financement et d'accompagnement du développement agricole sur le moyen et le long terme afin de garantir une augmentation régulière de la production locale des denrées alimentaires.

Pour Isidore Ondoki, coordonnateur national du Pdac, il s'agit d'une étude qui s'inscrit dans le plan de résilience mis en place par le gouvernement à la suite de la covid-19, avec ses partenaires, notamment la Banque mondiale, pour prendre les dispositions nécessaires afin de mener cette étude sur l'offre et la demande sur les denrées alimentaires et sur les capacités de production.

Ces recommandations validées par les experts intègrent la grande stratégie de développement agricole mise en place par le Congo, via le ministère en charge de l'agriculture, à travers les actions qui sont menées sur le terrain. « Aussi, à travers ces recommandations, le gouvernement prendra des dispositions pour améliorer sa politique et son mode d'intervention vis à vis des acteurs agricoles oeuvrant au Congo », a indiqué Isidore Ondoki.

Pour sa part, Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, souligne qu'avec l'accentuation de la crise alimentaire dans le monde, le Congo a besoin de disposer des informations fiables sur la disponibilité et la demande des denrées alimentaires de base en vue d'une meilleure priorisation en termes d'amélioration de la productivité au niveau national des denrées alimentaires de première nécessité.

Par ailleurs, il a rappelé aux participants qu'il « appartient à l'occasion de cet atelier de s'assurer que l'étude réalisée répond aux objectifs fixés, d'échanger sur toutes les questions qui pourraient améliorer la qualité du rapport final qui sera produit au profit de notre pays ».