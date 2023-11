Congo-Kinshasa: CAF/C1 Phase de groupes - Mazembe battu d'entrée par Pyramids FC au Caire

C'est par une défaite que le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a commencé, le 24 novembre au Caire, la phase des groupes de la Ligue des champions édition 2023-2024. Il a été battu 0-1 par Pyramids FC d'Egypte par 0 but à 1.

L'unique but de la partie, inscrit à la 54e minute, a été l'oeuvre de l'attaquant sud-africain Fagrie Lakay, sur une passe décisive de l'international congolais, Fiston Kalala Mayele.

Le onze de départ de Mazembe s'est composé du gardien de but Faty, et dans le champ, Ernest Luzolo Sita, Ntambwe, Atibu Radjabu, Ibrahima Keita, Ngalamulume Bato, Glody Likonza, Aiugstine Oladapo (remplacé par Patient Mwamba à la 63e minute), Louis Ameka Autchanga (remplacé à la 63e minute par Cheick Omar Abdallah Fofana), Philippe Kinzumbi et Fily Traoré (remplacé par Joël Beya à la 63e minute). Bien que disciplinés et en place tactiquement, les joueurs du coach Lamine Ndiaye ont fini par ployer et encaisser le seul but du match à force de le subir.

Le technicien franco-sénégalais l'a reconnu après le match. « C'est vrai que ce n'est pas le résultat qu'on espérait, mais il est logique. Nous n'avons pas joué notre jeu, et nous n'avons pas été dangereux sur le terrain. Nous ne pouvons pas espérer plus dans un match de la Ligue des champions quand on fait des fautes techniques. Nous avons été en dessous de ce que nous avons l'habitude de faire collectivement », a-t-il déclaré.

Après cette première défaite, Lamine Ndiaye a tiré les leçons et s'est déjà tourné vers la rencontre de la deuxième journée contre le club sud-africain de Mamelodi Sundowns. « Le prochain match, c'est Mamelodi qui est l'une des meilleures équipes actuellement en Afrique. Il faudra que chacun joue à son meilleur niveau si nous voulons espérer un meilleur résultat, surtout que nous allons jouer chez nous et avec l'apport du public, nous allons le faire. Nous ne sommes pas là pour jouer la figuration. Aujourd'hui, on n'a pas été bon, cela arrive et nous allons retravailler pour faire beaucoup mieux », a-t-il laissé entendre.

La deuxième journée du groupe A est prévue pour le 2 décembre au stade TP Mazembe de Lubumbashi. L'on rappelle que, dans ce groupe A, se trouvent Mazembe de la République démocratique du Congo, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Pyramids FC d'Egypte et Nouadhibou de la Mauritanie. Mazembe entame donc malencontreusement la phase des groupes de la Ligue des champions avec une défaite, quitte à faire mieux prochaînement pour se relancer.