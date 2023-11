Sénégal: Programme des 100.000 logements - Abdoulaye Seydou Sow étale les réalisations et liste les impairs

Dans le cadre du programme des 100.000 logements, des maisons sont construites un peu partout au Sénégal. Lors du vote du budget du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, le ministre Abdoulaye Saydou Sow, est revenu sur les villes où des constructions ont été réalisées.

Faisant le bilan d'étape de la production de logements, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a déclaré, à l'Assemblée nationale, que pour Kaffrine, 15 maisons sur 100 sont livrées, 22 à Fatick et à Ziguinchor 104 logements en cours. A Kébémer 25 sont construites, 40 sont en cours, sur une prévision de 300. De même 25 maisons ont été construites à Kaolack, sur une prévision de 500. A Notto Diobass, 700 sur une prévision de 1042 sont réalisées. A Tambacounda, les sont de réalisation de 25 sur 100. Entre autres, 24 maisons sont construites à Vélingara, 78 à Saint-Louis et 150 à Ndiakhirate, sur un total de 350.

Abdoulaye Saydou Sow a dit aux députés que certains retards constatés dans le déroulement du programme des logements sociaux (programme 100.000 logements) s'expliquent, en grande partie, par le temps nécessaire à la mise en place de la plupart de ces mesures et structures préalables. Il a, en outre, indiqué que l'Etat avait signé vingt-huit (28) conventions de construction de logements avec des promoteurs immobiliers et leur mise en oeuvre est en cours.

A propos des bâtiments menaçant ruine, il a rassuré que l'Etat les a tous répertoriés, tout en soulignant qu'il revient d'abord aux bureaux de contrôle d'accomplir correctement leur travail, pour prévenir ce phénomène. Il a également révélé que des mesures de renforcement des moyens logistiques de l'Inspection Générale des Bâtiments de la Direction générale de la Construction et de l'Habitat sont prises afin d'améliorer le contrôle.

Réagissant à l'interrogation sur l'équité territoriale, il affirmera qu'en dehors du triangle Mbour-Thiès-Dakar (zone prioritaire où se pose le problème de logements avec le plus d'acuité), il est prévu de construire dans les 46 départements du pays, au moins 100 logements par département, sous réserve de la mise à disposition des assiettes foncières, relevant pour la plupart de la compétence des Collectivités territoriales.

DETTE DU AU CONCESSIONNAIRES : LES 8,629 MILLIARDS A PAYER D'ICI LA FIN NOVEMBRE 2023

Sur l'interpellation relative aux impayés dus aux concessionnaires du nettoiement, le ministre a rappelé qu'il s'agit de dettes cumulées d'un montant de 18 547 000 000 FCA. Il a, en outre, précisé qu'au moment du démarrage de la grève des concessionnaires, le gouvernement avait déjà réglé un montant de 9 900 000 000 FCFA sur cette dette et qu'à la suite des discussions avec eux, ils ont finalement accepté la proposition ferme de l'Etat de payer le restant dû, soit 8.629.000.000 FCFA, d'ici la fin du mois de novembre 2023.

Au demeurant, il soulignera que les 46 milliards de FCFA budgétisés en 2023 pour le paiement des concessionnaires ont été totalement exécutés. Il a également salué l'esprit de responsabilité des concessionnaires qui comprennent bien les enjeux attachés à la gestion des ordures, mais également les efforts importants consentis par de l'Etat.

LE BUDGET 2024 DU MINISTÈRE DE L'URBANISME, ARRÊTÉ À 100 596 053 620 F CFA

A l'Assemblée nationale, Abdoulaye Saydou Sow a aussi annoncé que l'Etat pense à créer des cimetières nationaux dans la nouvelle ville de Thiès.

Le projet de budget 2024 du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique est arrêté à 100 596 053 620 F CFA, en autorisations d'engagement (AE) et à 86 453 973 946 en crédits de paiement (CP), contre 85 340 344 196 F CFA en AE et en CP, en 2023. Il a été adopté par les députés.