Afrique: LDC CAF - Lamine Ndiaye (coach TP Mazembe) - « Nous n'avons pas joué notre jeu »

Entraîneur du TP Mazembe, Lamine Ndiaye n'est pas du tout content de la défaite de son équipe contre Pyramids FC vendredi lors de son premier match des phases de poule de la Ligue des champions CAF.

Au-delà de cette défaite, le technicien sénégalais se plaint surtout de la façon dont son équipe a joué.

« C'est vrai que ce n'est pas le résultat qu'on espérer, mais le résultat est logique. Nous n'avons pas joué notre jeu et nous n'avons pas été dangereux sur terrain. Nous ne pouvons pas espérer plus dans un match de la ligue des champions quand on fait des fautes techniques. Nous avons été en dessous de ce que nous avons l'habitude de le faire collectivement », a-t-il reconnu après le match perdu par les Corbeaux (1-0).

Pour son prochain match, le TP Mazembe se mesure à Mamelodi Sundowns, équipe la plus en forme du moment sur le continent et récent vainqueur de la Ligue Africaine de Football. Et Lamine Ndiaye avertit déjà ses poulains.

« Le prochain match c'est Mamelodi qui est l'une des meilleures équipes actuellement en Afrique. Il nous faudra que chacun joue à son meilleur niveau si nous voulons espérer un meilleur résultat surtout que nous allons jouer chez nous et avec l'apport du public, nous allons le faire. Nous ne sommes pas là pour jouer la figuration ».