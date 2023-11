Algérie: Le soutien inconditionnel et illimité du pays à la cause palestinienne réaffirmé

BATNA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a réaffirmé, samedi depuis Batna, le "soutien inconditionnel et illimité" de l'Algérie à la cause palestinienne.

Intervenant lors d'un séminaire organisé par la direction de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, dédié à "la résistance du peuple algérien entre la Révolution du 1er Novembre et le soutien à la cause palestinienne", le ministre a souligné que la résistance palestinienne "tire son esprit de la résistance du peuple algérien et de sa lutte acharnée contre le colonisateur".

"L'Algérie s'est toujours tenue aux côtés de tous les opprimés du monde que la glorieuse Révolution a inspirés", a déclaré M. Belmehdi, ajoutant que notre pays "se tient toujours aux côtés des peuples opprimés et continuera à le clamer haut et fort".

Il a également souligné que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est attaché à "relever le niveau de soutien à la cause palestinienne, dans tous les forums internationaux", ajoutant, dans ce contexte, que l'Algérie "plaide, aujourd'hui pour que l'Afrique ait une place au Conseil de sécurité de l'ONU".

Lors de sa visite dans la wilaya de Batna, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a présidé l'inauguration de plusieurs nouvelles réalisations relevant de son secteur, dans le chef-lieu de la wilaya et les communes de Tazoult et d'Ouled Si Slimane.

M. Belmehdi, accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek, a également inspecté de nouvelles structures, en l'occurrence 4 mosquées (1 à Batna et 3 dans la commune de Tazoult) et 2 écoles coraniques (une relevant de la mosquée Souhaib El Roumi, à Batna, et la seconde, baptisée du nom d'El Hussein Ben Ali, à Ouled Si Slimane) où il a tenu à rendre hommage aux donateurs qui ont contribué à leur réalisation.

A cette occasion, M. Belmehdi a donné son approbation quant à une proposition portant sur la réalisation d'une résidence caritative pour les patients atteints de cancer, dans le cadre des projets Wakfs, en coordination avec le Conseil "Souboul el Kheïrate" de la direction de wilaya du secteur.

Une structure équipée qui comprendra 50 chambres totalisant 115 lits devant être construite sur une superficie de 2.035 m2.

La visite du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs à Batna lui a également offert l'occasion d'honorer 4 récitants du Saint Coran à l'école coranique El Hussein Ben Ali, dans la commune d'Ouled Si Slimane, ainsi qu'un certain nombre de cheikhs de Zaouias qu'il a appelés, ainsi que les imams et les enseignants du Coran, à "se considérer comme un réservoir de la nation dans son engagement dans la voie du développement et de la préservation des valeurs du peuple algérien et de son référent religieux".