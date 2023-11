Ile Maurice: Free To Win sans forcer!

Enfin la bonne. Free To Win a été en mesure de renouer avec le succès dans l'épreuve reine. Un succès sans appel, qui, au passage, a été synonyme de doublé pour le clan Narang.

Une fois en tête, Free To Win n'a jamais été inquiété sur le 1 600m de l'épreuve reine. Une course courue en petit comité, où l'élève de Shirish Narang n'a point trouvé d'adversaire à son niveau. Il renoue avec un succès qui le fuyait depuis juillet dernier. A noter que Padre Pio a été retiré de la course pour n'avoir pas eu toutes ses chances au départ. Résultat : 45% ont été déduits des tickets gagnants!

Narang avait bien entamé cette 40e journée par le biais d'une victoire avec United Prince dans la première épreuve. Ce coursier est invaincu en deux sorties chez nous.

Sinon, doublé aussi pour l'écurie Zaki. Fassi a été le premier à le mettre sur orbite dans la deuxième épreuve. La victoire a pris un peu de temps à se dessiner tant la pugnacité d'Arnica Montana était persistante. Stageworld s'est chargé du reste par le truchement d'une belle victoire dans la sixième course, devant Captain Cola et Masterful Guy.

L'écurie Nawaz Rawat s'est illustrée grâce à Desert Boy dans la troisième course. Une victoire attendue! Ce coursier a toujours était en contrôle. L'établissement Ruhee fait son chemin. Royal Sovereign n'a pas fait dans le détail dans la quatrième. Le grandissime favori a calmé la candeur de Proficient et de Bestday Of Mylife en ligne droite finale.

Et pour finir, Travelin Man a enfin pu être décisif. Comme pour marquer la présence de son entraineur. Travelin Man a réalisé le bout en bout dans la dernière épreuve.