Ile Maurice: Nono s'était éclipsé de la maison

Jeudi, la vie a cruellement ôté celle du petit Nono. Du haut de ses neuf ans, Clarino, affectueusement appelé Nono par ses proches, répandait la joie autour de lui. Il est la 118e victime de la route. Ce drame a choqué bon nombre d'habitants de la route Desbouchers à RocheBois. Clarino Edouard a été percuté par un motocycliste de 15 ans, qui était sous influence de la drogue, selon les informations policières. La mort subite du petit Nono atterre ses proches.

C'est vers 13 h 20 que l'accident s'est produit. Quelques minutes avant, Clarino, enfant trisomique, se trouvait dans la maison avec ses frères. L'aîné l'a couché pour qu'il fasse sa sieste mais Nono a profité du fait que son grand frère s'endorme pour s'éclipser. Les gens de la route Desbouchers l'ont vu marchant seul sur le trottoir, ce qui est inhabituel, et ont aussi assisté au drame. Le motocycliste, un jeune de la localité, âgé de 15 ans, qui pilotait un scooter et roulait à vive allure, a percuté le petit, le projetant sur l'asphalte. Nono a été grièvement blessé à la tête et les témoins ont accouru pour lui porter secours avant d'alerter le Service d'Aide Médicale d'Urgence (SAMU) et la police. Face à la colère des habitants, le jeune motocycliste a pris la fuite, abandonnant le scooter sur place.

C'est par le biais d'un appel téléphonique que la vie des parents de Clarino a basculé. «J'ai reçu un appel m'informant que mon enfant a eu un accident. J'ai été choquée. Mon époux a vite quitté son travail pour l'emmener à l'hôpital. Les policiers l'ont mis dans leur voiture car le SAMU tardait à arriver. Quand je suis arrivée à l'hôpital, je n'ai pas réussi à voir mon enfant», raconte Agnès Jean, le coeur meurtri. Malgré les soins prodigués par les médecins, le petit a poussé son dernier soupir. «Il était gravement blessé et saignait beaucoup. Le médecin m'a dit qu'ils ont tout tenté pour le sauver mais que son coeur s'est arrêté et ne voulait plus repartir», pleure cette mère. L'autopsie de Clarino Edouard a eu lieu dans la nuit de jeudi et a conclu que l'enfant est décédé d'une fracture du crâne. Ses funérailles ont eu lieu hier.

Tous ceux qui ont côtoyé le petit Nono ont souhaité lui rendre un dernier hommage. Espiègle de nature, malgré sa maladie congénitale, Nono était un enfant comme un autre. «Il répandait la joie et la bonne humeur autour de lui et était très affectueux. C'était un enfant extraordinaire. C'est dur de penser que la vie continue sans lui», raconte sa mère devant le corps exposé de son fils, avant ses obsèques.

Le jeune motocycliste a été, quant à lui, arrêté peu après par la police de Roche-Bois. Un alcootest a été effectué sur lui mais s'est révélé négatif. Mais un Field Impairment Test, ainsi que des prises de sang ont été effectués sur l'adolescent en raison de son comportement anormal. Le test fait via le drug kit s'est révélé positif. Le résultat des analyses sanguines est, lui, attendu.

Le jeune a été placé en cellule policière à Petite-Rivière. Il a ensuite comparu devant le Probation Office et a été transféré au centre de détention pour mineurs. La police n'a pu procéder à son interrogatoire et elle a sollicité l'avis du Directeur des poursuites publiques par rapport à sa comparution formelle.

L'express s'est rendu à son domicile mais son entourage s'est refusé à tout commentaire, à part de nier qu'il ait consommé de la drogue. On nous a ensuite demandé de vider les lieux.

Le véhicule qui transportait la victime percute une autre motocycliste

Le véhicule de la police, qui transportait le petit Clarino Edouard à l'hôpital du fait que le SAMU était bloqué dans un embouteillage, est entré en collision avec une moto. Ce qui a causé de vives réactions auprès des habitants et certains d'entre eux se sont montrés hostiles envers les policiers. La motocycliste, une habitante de Roche-Bois, âgée de 43 ans et sa fille de 15 ans, ont été blessées et ont été transportées à l'hôpital par le SAMU. La quadragénaire a reçu des soins avant d'être transférée en salle alors que sa fille, moins gravement affectée, a été autorisée à rentrer après voir reçu des soins. Ce deuxième accident a retardé le transfert du petit Nono à l'hôpital.

