Ile Maurice: Arvin Boolell recommande de ne pas le faire avant que la Cour suprême ne statue sur la plainte déposée

Trois membres du Parti travailliste (PTr), soit Arvin Boolell, Farhad Aumeer et Ranjiv Woochit, étaient face à la presse, hier. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés, dont le réenregistrement des cartes SIM, la santé ou encore le projet de logements de la New Social Living Development (NSLD) à Arsenal et l'eau.

Le chef de file des Rouges au Parlement, Arvin Boollel, s'est penché sur les amendements apportés à l'Information and Communication Technologies Act «by regulation, sans discussion préalable» relativement au réenregistrement obligatoire des cartes SIM. Pour lui, «nous avons affaire à un gouvernement extrêmement dangereux». Il a souligné ce qu'un gourou de la technologie a avancé à ce sujet. «Il a dit que si nous ne faisons pas attention,nous pouvons détruire le processus électoral par de la désinformation.» Arvin Boolell a poursuivi en posant la question suivante : «Aujourd'hui, avec la technologie, quels sont les pouvoirs qui sont attribués au commissaire électoral et à la commission électorale ? La technologie a dépassé tout le monde.»

Le député rouge a aussi parlé de la carte identité biométrique en indiquant qu'en 2013, sous le régime du PTr, c'était un «government to government agreement entre Singapour et Maurice» tandis que sous le gouvernement du Mouvement socialiste mauricien (MSM), avec les 200 000 cartes biométriques ayant coûté à hauteur de Rs 375 millions, le contrat a été alloué «sans transparence». Abordant à nouveau le réenregistrement des cartes SIM, il a recommandé aux Mauriciens de ne pas le faire avant que la Cour suprême ne se prononce sur la plainte déposée par l'avocat Rama Valayden et le syndicaliste Ivor Tan Yan, qu'il a félicités pour cette démarche.

%

Arvin Boolell a aussi soutenu que le MSM a recruté une équipe de spécialistes de l'Inde et d'Israël, «des experts en computer (...) manipulation, qui sont là pour wreck the elections». Il a aussi indiqué que l'alliance de l'opposition compte aligner ses candidats d'ici l'année prochaine et il a donné rendez-vous à tous pour le prochain meeting de cette alliance, prévu pour le 3 décembre, à la place EdwardVII à Rose-Hill. À l'heure des questions de la presse, Arvin Boolell a demandé à Linion Moris de ne pas se tromper d'adversaire.

Réplique au ministre Jagutpal

Le Dr Farhad Aumeer a évoqué le secteur de la santé, qui, a-t-il précisé, est ébranlé par de nombreux scandales. Il a tenu à mettre les points sur les i, énumérant les différents problèmes qui ont fait surface récemment dans ce secteur, que ce soit par rapport au stockage des médicaments ou aux nombreux rapports brandis par l'opposition. Il a aussi parlé des appels à candidatures modifiés, taillés sur mesure au sein du ministère de la Santé et a cité plusieurs exemples. Il n'a pas manqué de fustiger le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui a préféré féliciter Kailesh Jagutpal sur sa gestion du Covid-19 après les récentes polémiques, en faisant le parallèle avec les démissions survenues en Angleterre.

Ranjiv Woochit s'est lui intéressé au recrutement des chauffeurs dans les municipalités et les conseils de district, exercice qui se fait attendre depuis 2015. Résultat : les camions à ordures «dorment» dans les cours des collectivités locales. Il a aussi évoqué les problèmes d'inondations qui surviennent sur le site de la NSLD pour son projet de logements à Arsenal. «Le site se trouve sur des terrains marécageux. Malgré les différents cleareances des autorités,le chantier a été fermé pendant une semaine après les récentes grosses pluies.» Il est aussi revenu sur le problème d'eau alors que la politique du MSM en 2014 était d'apporter l'eau 24/7 à tous les Mauriciens. «Il n'y a eu aucun projet à long terme pour l'eau à Maurice...»