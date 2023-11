Afrique: Festival Visa For Music - Concert 'éco responsable' célébrant les sonorités nord-africaines

Rabat — Le public R'bati avait rendez-vous, vendredi à la salle Bahnini, avec un spectacle musical célébrant les sonorités africaines et utilisant des instruments "éco responsables", dans le cadre de la 10ème édition du Festival Visa For Music.

Le concert présenté par le duo artistique composé par l'Égyptien Shady Rabab et le Tuniso-Algérien Rafik Rezine, a été marqué par la présentation d'un bouquet de musique électronique moyennant des instruments inhabituels fabriqués à base de déchets recyclables, pour produire des sonorités inspirées des bruits émis par les déchets comme les bouteilles en plastique et les boîtes métalliques.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Shady Rabab a exprimé son bonheur de visiter le Maroc et de prendre part au Festival Visa For Music, "un rêve qui se concrétise", ajoutant que cette participation constitue une occasion pour lui et son partenaire de présenter leur musique qui fusionne les sonorités africaines et particulièrement nord-africaines.

L'artiste a indiqué avoir développé une passion pour la fabrication des instruments de musique traditionnels, issue de son attachement aux sonorités rares et exotiques, ajoutant que cette passion l'a poussé à s'adonner à la fabrication d'instruments musicaux "originaux" à partir de déchets recyclables.

Dans une déclaration similaire, le musicien Rafik Rezine a relevé que la musique présentée par le duo reflète leur intérêt pour l'identité africaine et méditerranéenne des pays de l'Afrique du nord, notant que leurs productions s'inspirent des patrimoines culturels du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'Égypte.

Selon lui, "l'interaction chaleureuse du public qui a assisté au concert représente une preuve claire de son admiration et son enthousiasme pour ce type de musique".

Organisée du 22 au 25 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 10ème édition du Festival Visa For Music propose plus de 60 concerts musicaux inédits, en plus de l'organisation de 15 rencontres, conférences et workshops.