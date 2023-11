Maroc: L'acteur danois Mads Mikkelsen à l'honneur à Marrakech - Une reconnaissance de la contribution du cinéma scandinave au 7ème ART mondial

Marrakech — Le célèbre acteur danois Mads Mikkelsen a exprimé vendredi sa gratitude pour l'hommage appuyé qui lui a été rendu lors de la cérémonie d'ouverture de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, considérant qu'il s'agit d'une reconnaissance de la contribution du cinéma scandinave au septième art mondial.

Dans une déclaration exclusive à la MAP, l'acteur de renommée mondiale a exprimé sa joie de faire partie de cette célébration qui met en valeur la place et l'impact du cinéma scandinave sur la scène cinématographique mondiale, estimant qu'une telle reconnaissance constitue une source de motivation pour les artistes pour "persévérer dans la bonne direction".

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, Mads Mikkelsen a reçu l'Étoile d'Or des mains du grand acteur américain Willem Dafoe.

S'exprimant à cette occasion, l'artiste danois a remercié les organisateurs pour l'avoir invité à cet événement international et lui avoir décerné ce prix honorifique, faisant part de sa profonde joie de revenir dans la ville ocre qu'il a déjà visitée lors d'un événement mettant à l'honneur les cinéastes scandinaves.

L'hommage rendu à Mads Mikkelsen lors de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech est une reconnaissance de son parcours artistique mondial. Reconnu comme l'un des rares acteurs contemporains excellant à la fois dans les blockbusters hollywoodiens et le cinéma d'auteur européen, le charisme de Mikkelsen, ses choix de rôles audacieux et sa capacité à se réinventer d'un film à l'autre font de lui l'un des acteurs les plus brillants et respectés de sa génération.

En plus de Mikkelsen, le Festival international du film de Marrakech décernera l'Étoile d'Or au réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi qui est, selon les organisateurs, un acteur phare du cinéma marocain et l'un de ses représentants les plus illustres à l'international, ses films étant régulièrement sélectionnés dans les plus grands festivals du monde.