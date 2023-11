Congo-Kinshasa: Beni - Le PDDRC-S lance le projet de réinsertion des ex-combattants

Le Programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) a lancé le vendredi 24 novembre à Beni, les initiatives pilotes de réinsertion des ex-combattants dans les zones prioritaires dans l'Est de la RDC. Ce projet, financé par la MONUSCO à travers le Fonds de cohérence pour la stabilisation est exécuté par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

Il permet de donner de l'emploi aux ex-combattants et aux personnes vulnérables recrutées au sein de la communauté, principalement les femmes et les jeunes.

« Il existe différentes filières. Il y a des projets relatifs à des travaux de haute intensité de main d'oeuvre. Il y en a également qui vont apprendre un métier qui les aidera à se réinsérer dans leur communauté d'origine », explique le coordonnateur du PDDRC-S au Nord-Kivu, Clovis Munihime Maheshe.

Un soutien socio-économique

Ce projet est un soutien socio-économique à travers des activités rémunératrices et un appui psychosocial. Il va durer environ six mois. Mais l'approche est communautaire. Les bénéficiaires de ces projets sont des ex-combattants, mais aussi des membres de la communauté qui vont travailler pour aboutir à une cohésion sociale.

Ces gens seront inclus dans les projets de travaux manuels comme la réhabilitation des routes, le déblayage des avenues, le curage des caniveaux, l'entretien des stades, des parkings, ....

Pour Clovis Munihire, ce projet prend aussi en compte les personnes vulnérables et les organisations locales :

« Ce programme vise à stabiliser la zone. Il n'est pas seulement pour les ex-combattants, mais aussi pour les personnes à risque comme les jeunes et les femmes. Ce programme va nous aider à absorber tous ces ex-combattants qui avaient remis leurs armes volontairement, mais aussi les communautés au niveau de la base ».

6 millions USD pour trois provinces

Après l'organisation des dialogues communautaires pour comprendre les causes qui poussent les jeunes à prendre les armes, rappelle Tim-Césaire Guémou, chef de programme du projet pilote en appui au PDDRC-S pour le compte de l'OIM, les activités initiées vont contribuer à la restauration de la paix.

« Le programme sur lequel nous travaillons s'inscrit dans le cadre d'une politique globale de renforcement de la paix au niveau de l'Est de la RDC. L'objectif de ce projet consiste à faciliter le retour des ex-combattants et à les réinsérer dans leurs communautés d'origine pour que le but final soit la réintégration de ces ex-combattants au milieu de nos différentes communautés et ainsi apporter la paix. Le projet a un budget total de six millions de dollars répartis sur trois provinces : le Nord-Kivu, Sud-Kivu et l'Ituri ».

Augmenter la cohésion sociale

Le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO/Beni, Abdourahamane Ganda, a exhorté les groupes armés à saisir la main tendue du gouvernement pour contribuer à la restauration de la paix dans la région.

« Ce paquet d'activités de réinsertion permettra de contribuer à augmenter la cohésion sociale et le relèvement socioéconomique avec la génération des revenus pour environ 1200 bénéficiaires directs du projet. Nous saisissons cette occasion pour témoigner et réaffirmer notre disponibilité et ferme volonté de la MONUSCO d'appuyer le gouvernement congolais dans le processus de la restauration de la paix », a expliqué Abdourahamane Ganda.

Depuis le début de ce mois, au moins 75 ex-combattants ont déjà été réinséré au sein de différentes communautés. Ces ex-combattants ont initialement été regroupés au camp Mambangu dans le territoire de Beni.