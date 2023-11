Congo-Brazzaville: Sport de combat - Le bureau de la fédération congolaise de full contact mis en place

Les membres du Comité national de full contact ont organisé, le 24 novembre à Brazzaville, leur assemblée générale constitutive. Ces assises marquent ainsi la transformation de cette structure en fédération. Un bureau national a été mis en place par le représentant de la direction générale des Sports.

L'assemblée générale constitutive de la Fédération congolaise de full contact-kick boxing et disciplines associées marque ainsi la naissance d'une nouvelle structure fédérale. Le nouveau bureau souhaite déjà tout mettre en oeuvre afin de faire rayonner le full contact et le kick boxing au niveau national puis international.

Le tout premier président de cette fédération, César Kouka, a été installé par les services du ministère des Sports. Il s'est engagé à initier des sessions de formations à l'endroit des acteurs de tout bord. Dans son programme, il a promis de mettre en place les ligues dans tous les départements du Congo.

En comptant sur l'apport des autres membres du bureau et de la direction technique, César Kouka a promis de travailler en connivence avec les institutions de la République pour le bien et la promotion de leur sport.

Afin de mener à terme ses engagements, il devra s'appuyer sur le savoir faire des autres membres du bureau dont Armel Dongou qui occupe le poste de premier vice-président. L'un des grands acteurs des arts martiaux au plan national, Me Charle Kinzonzi, a intégré ce bureau en qualité de deuxième vice-président et Me Morel Ntalani en est le troisième. Jean-Georges Moulongo et Mickael Mambou sont respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint. Le trésorier général est Luc Vincent Vhoumby tandis que Randy Bouka le seconde. Yhan Atsouaya, Rhyda Khamal et Ebba Ndey sont membres. Le commissiariat aux comptes est composé de Joël Ellah Kouassi, Frederick Thierry Ndamba et Diane Ngoulou.

%

Le représentant du ministère et de la direction générale des Sports, Likoué Furet, a salué la volonté et le dynamisme des membres du comité national qui ont travaillé jusqu'à la validation de leur structure comme fédération. « Votre engagement pour le bien de ce sport a pleinement participé à son épanouissement jusqu'à ce que vous devenez fédération aujourd'hui et intégrez le cercle des fédérations. Soyez toujours unis. Vous arrivez à la fin de l'Olympiade 2021-2024, vous n'aurez pas le temps d'organiser des compétitions mais peaufinez les documents administratifs », a-t-il signifié.

Il faut noter que la pratique et la vulgarisation de ce sport au Congo est l'oeuvre de Me Aboubakar Fofana. Il est, d'ailleurs, retenu comme directeur technique de cette nouvelle fédération.