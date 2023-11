Afrique: Gouvernance - La BAD accorde un prêt de plus de soixante milliards de FCFA au Congo

Le ministre de l'Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a signé le 23 novembre, à Brazzaville, un accord de prêt de plus de soixante milliards FCFA, avec le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement (BAD) pour l'Afrique centrale, Solomane Kone.

« Le programme d'appui à la gouvernance et à la diversification économique, dans sa première phase, vient élargir le portefeuille des projets de la BAD exécutés au Congo », a indiqué le ministre des Finances, avant de souligner que ce programme a pour objectif de renforcer la résilience de l'économie congolaise. Il permettra, par conséquent, d'améliorer la gouvernance des entreprises publiques, particulièrement par l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire ; de réduire le poids budgétaire des subventions aux entreprises publiques et de contenir les risques budgétaires. Ce programme aidera également à améliorer l'environnement des affaires en favorisant l'implication du secteur privé dans les domaines de production et de distribution.

Notons que l'appui budgétaire de la BAD intervient dans un contexte de l'exécution du programme économique et financier, soutenu par la facilité élargie de crédit que le Congo a conclue avec le Fonds monétaire international (FMI). En effet, dès la signature du programme avec le FMI, le Congo avait initié des discussions avec ses partenaires économiques et financiers dont la BAD, afin que cette institution l'aide à combler son déficit budgétaire pour une période de trois ans.

Pour le directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique centrale, l'approbation de ce programme marque une étape importante de la coopération entre son institution et le Congo, dans le cadre du nouveau document de stratégie pays 2023-2028, combiné à la revue de la performance du portefeuille 2023 approuvé par le Conseil d'administration en début de ce mois de novembre.

« Cet appui vient en soutien aux efforts du Congo visant à stabiliser le cadre macro-économique et budgétaire et à diversifier son économie. A ce titre, le programme d'appui à la gouvernance et à la diversification de l'économie, phase une, entend accompagner les autorités pour jeter les bases d'une croissance inclusive et durable », a-t-il indiqué.

Rappelons qu'en 2019, l'appui budgétaire de 210 millions de dollars que la Banque a accordé au Congo, en soutien au programme d'appui aux réformes économiques et financières qui était également soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI, n'est pas allé à son terme.