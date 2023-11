Congo-Brazzaville: Drame du stade d'Ornano - Des messes de suffrage en mémoire des victimes

Les évêques du Congo ont exprimé leur union aux messages de sa sainteté le pape François et du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican, et témoignent leur compassion suite au funeste drame survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre au stade d'Ornano, à Brazzaville, occasionnant les décès de plusieurs jeunes garçons et filles, forces vives de la nation congolaise.

Dans un message de suffrage pour les victimes, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou, archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo, invite la communauté catholique nationale à célébrer des messes de suffrage en mémoire de toutes les victimes, le 28 novembre, jour de la proclamation de la République.

Tout en confiant les victimes à la miséricorde de Dieu, les évêques du Congo adressent leurs condoléances aux familles des défunts et expriment leur profonde union de prière avec tout ceux que touche la disparition inopinée de ces forces vives du pays.

« Chaque évêque ou le vicaire général doit célébrer dans sa cathédrale une messe de suffrage pour la même intention et porter dans l'eucharistie le repos des âmes des disparus et prier pour la paix et l'unité nationale», invite l'archevêque de Brazzaville.

Précisant les ornements à revêtir et l'oraison desdites messes, Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouahou a fait savoir que les quêtes des messes du 28 novembre vont contribuer aux soins des rescapés qui sont gravement blessés.

Par ailleurs, dans un message adressé suite à ce drame, sa sainteté le pape François a, quant à lui, rendu hommage à toutes les personnes qui ont porté secours aux jeunes en détresse, implorant par la même occasion les bénédictions du Tout-Puissant sur tous ceux-là.

« Apprenant avec peine le tragique accident survenu au stade d'Ornano lors d'une opération de recrutement de l'armée, sa sainteté le pape François m'a chargé d'assurer les familles et les proches des défunts de sa proximité spirituelle. Il demande au Très haut de donner aux personnes disparues le bonheur éternel et de soutenir les familles dans le deuil et dans la peine, invitant chacun à une grande solidarité fraternelle et spirituelle auprès de tous ceux qui sont dans l'épreuve », rapporte le message du pape transmis à l'archevêque de Brazzaville par l'entremise de du secrétaire d'Etat de sa sainteté.